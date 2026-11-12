«Незаслуженные дни безделья»: Онищенко раскритиковал новогодние каникулы

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 34 0

Ученый уверен, что продолжительный перерыв в работе негативно отражается на экономике страны.

Сколько будут длиться новогодние каникулы в 2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Академик РАН Онищенко предложил сократить новогодние каникулы россиян

Одиннадцать дней новогодних каникул — слишком много для работающих россиян. Так считает академик РАН Геннадий Онищенко, своим мнением он поделился в эфире Радио «Комсомольская правда».

По словам ученого, длинные каникулы нужны в первую очередь школьникам, чтобы они могли отдохнуть после учебных четвертей. Взрослым же, считает Онищенко, такой длительный отдых не требуется, ведь у них есть обычные выходные и отпуск.

«Весь мир работает, весь мир трудится уже начиная со 2 января. А мы пребываем в юридически неопределенной временной зоне… И не отпуска, и не выходного дня, а незаслуженно подаренных нам десяти дней безделья», — заявил академик.

Онищенко также считает, что долгие новогодние каникулы вредят экономике. Вместо них он предложил вернуться к советской традиции: 31 декабря уходить с работы пораньше, 1 января отдыхать дома, а уже 2 января возвращаться к привычному графику.

Поводом для обсуждения стал календарь выходных на 2027 год. Согласно ему, россияне будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

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«Незаслуженные дни безделья»: Онищенко раскритиковал новогодние каникулы

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