Путин передал благодарность Меланье Трамп

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 35 0

Встреча российского лидера с представителем президента США проходит в Кремле.

Путин поблагодарил Меланию Трамп за помощь Алешкам

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

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Путин передал благодарность Меланье Трамп за гуманитарную миссию в Алешках

Президент России Владимир Путин попросил передать благодарность первой леди США Мелании Трамп за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг города Алешки в Херсонской области. Просьба прозвучала во время встречи российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа российский омбудсмен Яна Лантратова должна была поддерживать постоянный контакт с командой Мелании Трамп по ситуации в Алешках.

Посредничество Мелании Трамп помогло организовать гуманитарную миссию. С 27 октября по 1 ноября в Алешках действовал режим тишины, необходимый для доставки продовольствия и лекарств, а также эвакуации желающих покинуть город. Российские саперы подготовили и разминировали маршруты для гуманитарных колонн.

В операции участвовала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, которая координировала действия с украинской стороной и командой первой леди США.

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