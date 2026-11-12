«Были проинформированы»: Уиткофф о статусе стран ЕС на переговорах в Абу-Даби

Уиткофф: страны ЕС был проинформирован о переговорах в Абу-Даби

Европейцы не сидели за столом переговоров на трехсторонней встрече России, США и Украины в Абу-Даби, но были проинформированы о состоявшихся контактах. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Кроме того, Вашингтон видит желание Брюсселя участвовать в дипломатической работе и закончить конфликт на Украине, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

Трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины проходили 10 и 11 ноября в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. Стороны рассматривали возможные пути урегулирования украинского конфликта. По итогу встречи Москва, Киев и Вашингтон достигли договоренности о масштабном обмене пленными, сам Кушнер назвал прошедшие переговоры продуктивными.

В Кремле проходит встреча президента России Владимир Путина со спецпосланниками президента США Уиткоффом и Кушнером. В центре переговоров — снова вопросы прекращения боевых действий на Украине. После переговоров в Москве американские представители планируют отправиться в Дублин.

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