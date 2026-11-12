Путин выразил надежду на вечный мир на Украине

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 31 0

Российский лидер затронул тему урегулирования конфликта во время встречи с представителями США в Кремле.

Путин выразил надежду на вечный мир на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва хотела бы, чтобы урегулирование украинского конфликта привело к вечному миру. Об этом он сказал на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Что касается длительности мира, его безупречности и надежности. Нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир», — сказал российский лидер, говоря о длительности и надежности будущих договоренностей.

Путин отметил, что стороны по-разному подходят к вопросу территорий. При этом, для России важнее люди, которые проживают на этих территориях, их традиции, культура и право жить в соответствии со своими правилами и ценностями.

Отдельно президент затронул вопрос так называемых «серых зон». По его словам, этот вопрос может стать причиной разногласий и сделать договоренности менее устойчивыми.

«И это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора. Для нас есть только одна линия разграничения — линия государственной границы», — заявил Путин.

По словам президента, при обсуждении «серых зон» стороны могут по-разному понимать их статус, что создает почву для новых споров и неопределенности.

Контекст встречи

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы установления вечного мира на Украине. Об этом сообщили журналисты из Кремля, где российский лидер проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Делегация США прибыла в Москву после двухдневных трехсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби. Участники встречи намерены вернуться к вопросам, которые обсуждались в Объединенных Арабских Эмиратах.

Накануне визита Кушнер пояснил, что вместе с Уиткоффом рассчитывает обсудить с российским президентом результаты предыдущего раунда переговоров. Представители Вашингтона также намерены добиться продвижения по отдельным проблемам.

Переговоры с участием делегаций трех стран проходили в Абу-Даби 10 и 11 ноября. В повестку вошли гарантии безопасности, гуманитарные инициативы и возможные механизмы урегулирования украинского конфликта.

После визита в Россию Уиткофф и Кушнер планируют отправиться в Дублин. Там у них намечена встреча с лидером киевского режима Владимиром Зеленским для более подробного обсуждения отдельных предложений.

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