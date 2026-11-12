Гуманитарная миссия и вечный мир: о чем говорили Путин, Уиткофф и Кушнер

Путин провел встречу с Уиткоффом и Кушнером

Президент России Владимир Путин проводит встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Стороны обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта и дальнейшие шаги по урегулированию.

Путин отметил прогресс на гуманитарном направлении и предложил продолжить работу в этом формате. В частности, российский лидер выступил за проведение гуманитарной миссии в Константиновке по аналогии с инициативой вокруг Алешек.

«Есть такой населенный пункт Константиновка. Значит, там еще около 400-500 гражданских лиц находится. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках», — заявил российский лидер.

Путин заявил, что Россия, по его словам, контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии. При этом на разминирование территории, как отметил президент, российской стороне потребуется около пяти суток.

Если Киев считает, что контролирует город, то, по словам Путина, украинская сторона может самостоятельно обеспечить безопасность миссии со своей стороны.

Российский лидер также предложил передать благодарность президенту США Дональду Трампу за организацию контактов между Россией и Украиной. Отдельно Путин отметил участие первой леди США Мелании Трамп в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек.

«Хотел бы попросить вас передать слова благодарности госпоже Трамп, первой леди США, за ее активное участие в решении гуманитарного вопроса вокруг города Алешки в Херсонской области», — сказал Путин.

Путин обозначил позицию России

Президент заявил, что Россия не закрывала диалог с европейскими странами, а его прекратили сами европейцы. Москва рассчитывает, что США помогут европейским государствам определиться, хотят ли они завершения конфликта или продолжения противостояния.

Путин также затронул вопрос возможного присутствия иностранных военнослужащих на Украине. Он подчеркнул, что Россия с самого начала выступала против такого сценария и считает присутствие иностранных войск на украинской территории неприемлемым. По его словам, такие военные формирования будут рассматриваться российской стороной как законные цели для ВС РФ.

Говоря о возможных «серых зонах», Путин заявил, что для России существует только одна линия разграничения с Украиной — государственная граница.

В завершение президент отметил, что хотел бы, чтобы будущий мир на Украине был постоянным.

«Что касается длительности мира, его безупречности и надежности. Нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир», — отметил глава государства.

Что заявили Уиткофф и Кушнер

Стив Уиткофф назвал предстоящий обмен военнопленными между Россией и Украиной свидетельством прогресса в процессе урегулирования. Он также сообщил, что передаст лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому информацию о состоявшихся переговорах с Путиным.

По словам Уиткоффа, европейские представители не участвовали непосредственно в переговорах в Абу-Даби, однако были проинформированы о проходивших контактах.

«Они не сидели за столом переговоров, но мы информировали их о том, как проходят обсуждения. Они были в них вовлечены, мы передавали им информацию и результаты проведенных бесед и переговоров», — отметил Уиткофф.

Спецпосланник США отдельно поблагодарил помощника российского лидера Владимира Мединского за участие в урегулировании украинского конфликта и работу на переговорах в Абу-Даби.

Джаред Кушнер отметил, что американская сторона видит стремление европейских стран участвовать в переговорах и завершить конфликт на Украине.

«Со стороны Европы мы видим огромное желание окончить этот конфликт. Европа хотела бы не просто окончить тот конфликт, но она хотела бы убедиться в том, что после него настанет длительное время мира», — добавил Кушнер.

По его словам, США уже начали обсуждать с европейскими государствами архитектуру безопасности на континенте.

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