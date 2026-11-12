Путин пошутил об европейцах на встрече с американцами

Президент России Владимир Путин во время переговоров со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером пошутил о европейцах. Российский лидер привел историю о человеке, который не может объяснить, откуда взял деньги на строительство коттеджей на Украине.

«Допустим, какого-то жулика, который построил коттеджи на Украине, спрашивают, где взял деньги.

— В тумбочке!

— А кто положил туда деньги?

— Жена.

— Откуда она взяла?

— Я ей дал.

— А ты откуда взял?

— Из тумбочки!

Замкнутый круг получается. Так же и с европейцами», — отметил президент.

Встреча Путина с американскими представителями проходит в Кремле. Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву после двухдневных консультаций России, США и Украины в Абу-Даби, которые состоялись 10 и 11 ноября. Стороны обсуждали перспективы урегулирования конфликта, территориальные разногласия и будущие гарантии безопасности.

Одним из конкретных итогов переговоров в ОАЭ стала договоренность Москвы и Киева о подготовке масштабного обмена военнопленными.

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