«Мир квестов» объявил войну журналистам после скандального расследования

О том, какие опасности могут скрываться за безобидными, на первый взгляд, развлечениями. Популярная компания «Мир квестов» после громкого расследования о нарушениях на игровых площадках фактически закрыла доступ журналистам. А персоналу на местах и вовсе разослала инструкцию, как не допускать на свои объекты съемочные группы. Эта методичка оказалась в распоряжении нашей редакции.

Но расследование выявило и другие детали: сбор персональных данных клиентов, а также возможное финансирование ВСУ. Кто стоит за этой системой и куда утекают деньги россиян? Выяснил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Корреспонденты «Известий» на квесте в Чертаново. Эксперт по пожарной безопасности находит нарушения: площадка на парковке, стены из горючих материалов, аварийного освещения нет.

— Куда вы собираетесь?»

На просьбу о комментарии — требование уйти.

«Я прошу вас выйти. Покажите предписание. Это не общественное место. На данный момент на квесте не может находиться более четырех человек», — сказала президент Ассоциации организаторов квест-индустрии Анна Черкасова.

Журналистов выгоняет не просто сотрудник. Это Анна Черкасова, президент Ассоциации организаторов квест-индустрии. И такое обращение с журналистами — не экспромт. Журналистам на обратную связь прислали внутреннюю методичку компании «Мир квестов С». Владельцев площадок натаскивают, как отпугивать репортеров.

«Просим показать предписание. По закону вы не обязаны разрешать съемку на локации. Квест не является местом массового досуга. Максимальное количество человек, официально — четыре», — говорится в методичке.

Учредитель ассоциации квест-индустрии — Сергей Меркулов, он же директор компании «Мир Квестов С». То есть в руководстве обеих организаций одни и те же люди. Публичная позиция: за безопасность отвечают не они.

«Ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности — непосредственные организаторы квеста», — говорится в заявлении.

На сайте таких примерно 900. Вот в Москве на Иртышском проезде — ИП Спелов. Студент, 20 лет.

— Нигде в комнатах мы не увидели пожарных извещателей.

На Первомайской — ИП Манцурова.

— Не хочется при камерах что-то обсуждать.

За этими площадками и ИП стоят люди, которые зарабатывают миллиарды.

Учредители «Мир квестов» — Артем Ярмилко, Анна Ярмилко и Игорь Бобб. Живут в Амстердаме. Анна и Бобб владеют российскими «Мир квестов С» и «Квест в подарок». Вадим Змовик, брат Бобба, отвечал за украинские сайты, владеет российскими активами, в том числе брендом «Клаустрофобия».

Ее бывший маркетолог Джем Кадыров знает систему изнутри. Утверждает: всей отраслью и в России, и на Украине заправляют одни и те же люди.

«Мир квестов» — это семейный бизнес. Система бронирования идентична что на Украине, что в России. Обновление сайта российского затронуло обновление сайта украинского», — сказал бывший сотрудник «Клаустрофобии» Джем Кадыров.

Контент Незалежной: квест «Кабинет Бандеры». 10%с каждой игры, вероятно, идут ВСУ. Представителем в Киеве был указан ИП Змовик, потом его сменил ИП Мидаков. На неудобные вопросы он отвечает неохотно.

— Я был связан с «Миром квестов», но с Украиной я никаких дел не имел. Пожалуйста, выключите камеру.

Но вот факт: в отличие от других компаний с российскими учредителями, сайт «Мира квестов» на Украине работает. Получается, что по украинскому закону, как и большинство, платит 5% военного налога.

«Российский бизнес на Украине в принципе изничтожен в ноль, все российское буквально затаптывается. А здесь компания, которая работает в России и по сути зарабатывает в основном деньги в России, свободно продолжает работать на Украине», — сказал Джем Кадыров.

«Известия» изучили отчетность: большинство этих компаний в России — на упрощенной системе налогообложения. Выручка «Мир квестов» упала до 12 миллионов. Новое юрлицо заработало 700. «Регион-квест» рухнул с двухсот миллионов до 200 тысяч. Сертификаты продают через отдельную фирму. Общие владельцы, один адрес и почта.

У налоговой это называется дроблением бизнеса.

«Распределяя выручку по разным организациям, они могут снижать налогооблагаемую базу и уходить от части налоговых выплат. Налоговые органы вправе провести проверку», — сказал адвокат, эксперт Национального антикоррупционного комитета Игорь Баранов.

Если произошел пожар, короткое замыкание или кто-то из клиентов получил травму, а такое бывает регулярно, — отвечает конкретное ИП. А «Мир квестов» продолжает получать комиссию. За безопасность площадок не отвечает, но имеет процент с каждого проданного билета. Не исключено, что часть этих денег уходит на Украину.

«На деньги наших граждан компания, которая работает в России, финансирует организацию, которая ведет войну против России. Все равно будет возбуждено уголовное дело», — сказал подполковник запаса, ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Помимо денег, собирают данные клиентов. Об этом прямо написано в той самой методичке: «Пробив начинается на этапе бронирования».

«Номера телефонов, вплоть до платежных данных. Данные уходят куда-то на западные серверы», — сказал Джем Кадыров.

Данные клиентов — это тоже актив: контроль над рынком. А любые проверки и законы, наоборот, — лишние расходы и риски. Видимо, поэтому компания и не участвовала в разработке нового законопроекта.

«Я слышал об этой организации. На нас не выходили, вместе с нами не принимали участие в этом обсуждении», — сказал член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, автор законопроекта о квестах Айрат Гибатдинов.

Один ИП заменит другого: нет закона — нет и ответственности. А за финансирование запрещенных военных структур статья есть. Это приравнивается к терроризму.

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* — ОУН УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.