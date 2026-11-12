«Роды прошли успешно»: Алика Смехова высказалась о своей беременности

Алика Смехова опровергла слухи о беременности

Заслуженная артистка России Алика Смехова неожиданно стала героиней обсуждений о скором пополнении в семье. Поводом для разговоров стала фотография в эффектном черном платье с пайетками, которую артистка опубликовала в социальных сетях. Поклонники обратили внимание на округлившийся живот знаменитости и поспешили поздравить ее с возможной беременностью.

Почему Алике Смеховой приписали беременность

История началась с появления артистки на светском мероприятии. Для выхода в свет Алика Смехова выбрала черное платье, украшенное пайетками. Наряд выглядел эффектно, однако на фотографиях неожиданно подчеркнул живот актрисы. Этого оказалось достаточно, чтобы в комментариях появились предположения о возможной беременности.

Поклонники стали поздравлять знаменитость с предполагаемым радостным событием. Впрочем, сама артистка отреагировала на ситуацию с юмором.

«Как будто на восьмом месяце беременности»;

«Она беременна?» — писали поклонники.

Смехова объяснила, что платье оказалось коварным: на снимках оно визуально добавило объем в области талии. Позже актриса показала себя в домашней одежде и с иронией прокомментировала слухи.

«Ну что, друзья, доброе утро, сейчас буду делать зарядку. Демонстрирую, что все, роды прошли успешно. Очень коварное платье, оно почему-то на всех фотографиях двойное — все бока, животы видны», — пошутила знаменитость.

Три брака Смеховой

Интерес к личной жизни Алики Смеховой возник не случайно. За плечами актрисы несколько серьезных отношений и три брака. При этом ни один из них не стал для артистки историей семейного счастья на всю жизнь.

Первым супругом Смеховой был режиссер и сценарист Сергей Ливнев. Их отношения продолжались около шести лет. Именно с этим браком связана любопытная история отечественного кинематографа: главная героиня фильма «Асса» получила имя Алика в честь Смеховой, которая в то время была женой сценариста картины.

Вторым избранником актрисы стал бизнесмен Георгий Беджамов. Однако этот союз оказался совсем недолгим — супруги расстались спустя всего два месяца после свадьбы. Подробности семейной жизни пара предпочитала не афишировать.

Позднее Смехова вновь вышла замуж. Ее третьим супругом стал бизнесмен по имени Николай. В этих отношениях родился старший сын артистки Артем. Однако и этот брак завершился разводом. Впоследствии актриса признавалась, что в отношениях ей нередко приходилось рассчитывать прежде всего на собственные силы.

Позднее в жизни актрисы появился бизнесмен Игорь Макаров. От этих отношений в 2007 году родился младший сын Макар. Однако до свадьбы дело не дошло.

Двое сыновей, которых актриса воспитывала сама

Сегодня главными мужчинами в жизни Алики Смеховой остаются ее сыновья. Старшему Артему 26 лет, младшему Макару — 18.

Артем родился в 2000 году. После расставания с его отцом Смехова продолжила заниматься воспитанием ребенка самостоятельно.

О непростых обстоятельствах, связанных с воспитанием младшего сына, актриса рассказывала в интервью. По ее словам, отец Макара не принимал участия в содержании и воспитании мальчика. Смехова не стала превращать эту историю в публичное противостояние и предпочла самостоятельно обеспечивать сына.

При этом артистка старалась не скрывать от ребенка правду о его происхождении. Она рассказывала, что показала Макару фотографию отца и предоставила ему возможность самому решить, как относиться к этой части семейной истории.

Несмотря на разницу в возрасте, братья хорошо ладят. Артистка не раз говорила о близости сыновей и радовалась тому, что старший Артем стал для младшего надежной поддержкой.

Почему Смехова больше не торопится замуж

После трех браков и нескольких непростых историй в отношениях взгляды актрисы на личную жизнь изменились. В июле 2026 года Смехова призналась, что научилась получать удовольствие от самостоятельности и больше не воспринимает отсутствие мужчины рядом как проблему.

«Я дома одна и получаю от этого огромное удовольствие. <…> Дома меня просто никто и ничто не раздражает. Мы добились этого. <…> Те помощники, которые жили со мной, теперь стали приходящими. Со мной уже никто не живет, и меня это очень успокаивает», — честно призналась актриса в интервью Артему Толоконину.

По словам Смеховой, ей приходилось самостоятельно решать многие бытовые вопросы и заботиться о детях. Поэтому сейчас она особенно ценит возможность распоряжаться собственным временем и не подстраивать жизнь под чужие ожидания.

При этом актриса не считает себя одинокой. Она продолжает работать, путешествовать, встречаться с друзьями и уделять внимание себе. А в августе 2026 года рассказывала, что оба ее сына уже взрослые, учатся и работают. Несмотря на творческие способности, наследники пока не планируют связывать свою жизнь с актерской профессией.

Чем известна Алика Смехова

Алика Смехова родилась 27 марта 1968 года в Москве в семье актера Вениамина Смехова и журналистки Аллы Смеховой. Знакомство с миром искусства началось для нее еще в детстве, однако знаменитая фамилия не стала единственным основанием для будущей карьеры.

В 1991 году артистка окончила ГИТИС, выбрав специальность актрисы музыкального театра. В кино она начала сниматься еще в середине 1980-х. Одной из первых заметных работ стала картина «Курьер».

Широкую известность Смеховой принес сериал «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», в котором она сыграла Соню Бабицкую. Образ героини полюбился зрителям, а сама актриса надолго закрепилась в числе узнаваемых лиц российского телевидения.

Помимо кино, Смехова занималась музыкальной карьерой. Одной из самых известных ее песен стала композиция «Не перебивай», записанная в дуэте с Александром Буйновым. В 2008 году артистке присвоили звание заслуженной артистки России.

Сегодня Алика Смехова продолжает сниматься, участвовать в телевизионных проектах и появляться на светских мероприятиях.

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