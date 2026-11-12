СССР снова в моде: американская молодежь голосует за социализм

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 51 0

Студенты в США разочаровались в капитализме.

Половина студентов США за экономику СССР

Фото: © РИА Новости/Юрий Абрамочкин

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Почти половина опрошенных студентов в США предпочли экономическую модель СССР

Почти половина опрошенных студентов вузов США считают экономическую модель Советского Союза и Кубы более предпочтительной, чем капитализм в США. Об этом пишет EADaily со ссылкой на результаты ежегодного исследования консервативного Института Бакли, в котором участвовали 803 человека.

Согласно данным опроса, 47% респондентов согласились, что СССР и Куба предложили более совершенную экономическую систему. Капитализм в США поддержали лишь 33% студентов. Когда их спросили, в какой системе они хотели бы жить, 42% выбрали социализм и только 28% — капитализм. Это самый большой разрыв за все пять лет наблюдений.

Шокирующие настроения в кампусах затронули и внешнюю политику. Так, 22% студентов поддержали тезис о том, что США заслужили атаку «Аль-Каиды»* на башни Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, жертвами которой стали почти три тысячи человек.

Кроме того, 38% участников назвали лучшим союзником Вашингтона Палестину, и лишь 25% отдали предпочтение Израилю. Это зафиксировало резкий рост антиизраильских настроений за последний год.

Половина опрошенных заявили, что США неразрывно связаны с идеологией превосходства белой расы. А 40% выступили за введение уголовного наказания за так называемые оскорбительные высказывания.

Примечательно, что в вопросе о допуске трансгендерных** спортсменов к женским соревнованиям большинство учащихся сохранили здравый смысл: 53% выступили против, указав на объективные биологические различия.

Институт Бакли — консервативная организация, которая ежегодно проводит подобные исследования среди студентов. В этом году опрос показал рекордный сдвиг влево в настроениях молодежи, что вызывает беспокойство у американских консерваторов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — организация признана нежелательной на территории РФ.

** — движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.

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