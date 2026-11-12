Пять человек погибли в результате стрельбы вблизи Белого дома

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 86 0

Полиция оцепила район.

Фото, видео: Reuters/Aaron Schwartz; 5-tv.ru

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Пять человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в Вашингтоне неподалеку от Белого дома. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

Подозреваемого пока не нашли. Сообщение о стрельбе поступило из района Логан-Серкл, примерно в полутора километрах от Белого дома.

В связи с происшествием полиция попросила жителей не приближаться к кварталу 1500 на 15-й улице. В этой части Вашингтона расположены фитнес-центр, епископальная церковь Святого Луки и жилые здания. Поблизости также находится супермаркет.

Территорию вокруг места происшествия оцепили, а движение по соседним улицам ограничили.

На место прибыли дополнительные силы экстренных служб. Федеральное бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами также направило своих сотрудников для оказания помощи полиции.

Ранее стрельба произошла в центре польского Кракова. Огонь по прохожим открыли прямо на Рыночной площади. Погибли шесть человек: четыре женщины и двое мужчин. Еще не менее 15 человек получили ранения, среди них трое полицейских.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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