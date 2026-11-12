Лепс остался в прошлом? Аврора Киба готовится к свадьбе в Баку

Аврора Киба выйдет замуж за племянника президента Азербайджана в пятницу 13-го

Еще недавно Аврора Киба готовилась стать женой народного артиста России Григория Лепса и обсуждала свадьбу на сотни гостей. Теперь у блогера новый избранник, причем с весьма громкой фамилией.

По информации Telegram-канала «Антиглянец», уже 13 ноября 20-летняя Киба сыграет свадьбу в Баку с 36-летним Рустамом Гаджиевым, племянником президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Самого главу государства, как утверждает канал, тоже ждут на торжестве.

О романе Авроры и Гаджиева заговорили в конце февраля 2026 года. Тогда девушку заметили рядом с бизнесменом на карнавале в Рио-де-Жанейро. Уже в марте Киба перестала скрывать отношения и опубликовала совместные фотографии с новым возлюбленным.

История знакомства получилась почти кинематографической. По словам Авроры, их свела общая подруга, жена брата Рустама. Она пригласила Кибу в Бразилию, куда та давно мечтала попасть. В компании друзей Аврора вновь встретилась с Гаджиевым, которого уже знала раньше. Именно тогда, как призналась блогер, между ними все и закрутилось.

В июле пара впервые вместе вышла в свет на музыкальном фестивале в Баку. До этого поклонники могли наблюдать за их путешествиями и романтическими снимками в социальных сетях. Аврора признавалась, что так счастлива в новых отношениях, что у нее почти не остается времени на собственное шоу.

Киба объясняла, что сознательно стала реже появляться на светских мероприятиях. Девушка говорила, что хочет сосредоточиться на личной жизни и в будущем создать большую семью.

«Если я хочу быть счастливой женщиной и иметь большую семью, то я должна жертвовать такими вещами, как публичность».

При этом она подчеркивала, что избранник не ограничивает ее в карьере. По словам блогера, решение реже появляться на публике она приняла сама. В будущем Киба также планировала запустить собственный бренд одежды.

Рустам Гаджиев занимается бизнесом и с 2012 года руководит коллекторским агентством в Азербайджане. Его отец Рауф работает заместителем министра экологии и природных ресурсов страны, а мать заведует кафедрой в Бакинском государственном университете.

Роман с Лепсом

Почти два года Аврора Киба была рядом с Григорием Лепсом. Певец впервые представил девушку публике в июне 2024 года и тогда же назвал ее своей невестой. Разница в возрасте между возлюбленными составляла 44 года, но это не мешало артисту открыто говорить о желании жениться. Киба тоже строила планы на большое торжество и мечтала собрать около 700 гостей.

Впрочем, за красивой историей о будущей свадьбе скрывались и вполне практические вопросы. В интервью Мариам Тилляевой Киба рассказывала, что торжество пришлось отложить на неопределенный срок. Ранее она даже намекала на осень 2026 года, однако масштабная свадьба требовала серьезных расходов. Влюбленные решили сначала накопить необходимую сумму, чтобы устроить праздник, который соответствовал бы их представлениям о достойном торжестве и не противоречил традициям.

В том же разговоре Аврора с юмором отреагировала на просьбу вспомнить первый поцелуй с Лепсом. Девушка призналась, что от подобных вопросов у нее возникает рвотный рефлекс, а сам поцелуй описала коротко и емко, назвав его «сочным».

Обсуждая будущее пары, Тилляева затронула и тему материнства. Киба заявила, что в долгосрочной перспективе видит себя матерью детей от Григория Викторовича. Кроме того, девушка вспомнила о своей первой сильной влюбленности, назвав это чувство «безумным и сумасшедшим». Речь шла о безответной любви к публичному человеку, однако раскрывать его имя Аврора не стала.

Но планам на семейную жизнь с Лепсом не суждено было осуществиться. В январе 2026 года Киба объявила в личном блоге, что они больше не пара. Девушка подчеркнула, что решение было обдуманным, а расставание прошло без громких ссор и взаимных претензий.

«Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара. Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше», — написала Аврора.

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