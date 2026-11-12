Ценовой удар перед зимой: на Украине резко подорожали топливо и продукты

Годовой рост потребительских цен на Украине достиг 11%

По итогам октября 2026 года инфляция на Украине ускорилась до 11% в годовом выражении против 10% в сентябре. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на данные Государственной службы статистики страны.

Сильнее всего подорожали горюче-смазочные материалы — сразу на 53,9%. Это привело к резкому росту расходов на транспорт: соответствующие услуги прибавили в цене 30,1%. Также заметно увеличилась стоимость образования — на 19,8%, алкогольной и табачной продукции — на 17,1%, услуг связи — на 16,1%.

Не обошел стороной ценовой скачок и продуктовые магазины. В среднем продовольствие подорожало на 9,3%. Самый существенный рост зафиксирован на рыбу — 23,6%, хлеб и хлебобулочные изделия — 21,3%, подсолнечное масло — 20%. Макаронные изделия прибавили в цене 12,9%, сахар — 12,3%.

На фоне ускорения инфляции Национальный банк Украины пересмотрел прогноз на текущий год: вместо ожидавшихся ранее 10% регулятор теперь допускает рост цен на 12,5%. Одновременно с начала года гривна ослабла на 7,2%: официальный курс доллара изменился с 42,4 до 45,4 гривны.

Ранее украинцам рекомендовали заранее запастись продуктами и товарами первой необходимости примерно на два месяца. По оценке украинского бизнесмена Андрея Онистрата, наиболее сложным периодом для жителей страны могут стать ноябрь и декабрь из-за возможных перебоев с электричеством и отоплением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС