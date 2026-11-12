Семь часов операции: как врачи спасли мальчика после нападения стаи собак

Кубанские врачи пересадили кожу мальчику, пострадавшему от нападения собак

Врачи Краснодарского края восстановили кожный покров головы 12-летнего мальчика, который получил тяжелые травмы после нападения стаи собак. Ребенок потерял около 80% кожи головы, а на одном из участков кость черепа оказалась полностью открыта. Об уникальном случае рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий.

Нападение произошло в Курганинске около месяца назад. Артем вместе с другом отправился рыбачить на местный пруд, где на детей набросились четыре собаки, предположительно питбули. Друг мальчика сумел убежать, а Артем получил множественные рваные раны головы и левого плеча. Об этом 5-tv.ru рассказал отец ребенка Алексей Анацкий.

Сначала пострадавшего доставили в районную больницу, где ему оказали первую помощь. Затем по линии санитарной авиации ребенка перевели в Краснодарскую детскую краевую больницу. Первые дни он находился на искусственной вентиляции легких. Хирурги обработали раны и стабилизировали состояние пациента.

После консилиума мальчика направили в НИИ — ККБ № 1 имени С. В. Очаповского. При осмотре специалисты оценили масштаб повреждений: ребенок лишился большей части кожного покрова головы. По словам Крушельницкого, подобного объема травмы в детской практике специалисты ранее не встречали.

Операция длилась семь часов

Для закрытия поврежденного участка стандартные методы лечения не подходили из-за площади раны и возраста пациента. Поэтому к лечению подключили специалистов ожогового центра, имеющих опыт проведения операций по пересадке кожи.

Семичасовую операцию провел руководитель центра, главный внештатный специалист-комбустиолог Минздрава Краснодарского края профессор Сергей Богданов. Хирурги подготовили поверхность черепа и пересадили ребенку кожу, взятую с правого бедра.

Чтобы пересаженный участок смог прижиться на поврежденной поверхности, медики применили клеточные технологии. В лечении использовали фибробласты, которые получают в собственной лаборатории под руководством Ирины Гилевич.

Несмотря на сложность травмы и возраст пациента, пересаженная кожа полностью прижилась. Сейчас кожный покров восстановлен, а мальчик постепенно идет на поправку.

После нападения собак возбудили уголовное дело

По словам отца ребенка, предполагаемую виновницу произошедшего задержали. Агрессивных животных изъяли и передали ветеринарной службе для обследования.

Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, подозреваемая предпринимательница организовывала платную рыбалку на местных водоемах и не обеспечила безопасность территории, куда пришли дети.

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