Православие одобряет? Гай Германика ответила на критику пластики за два миллиона

Гай Германика потратила два миллиона на пластику и заговорила о православии

Режиссер Валерия Гай Германика опубликовала в соцсетях видео после пластической операции, которая обошлась ей примерно в несколько миллионов рублей. Новая внешность вызвала бурную реакцию подписчиков. Одни сравнили постановщицу с Олегом Монголом и Жанной Агузаровой, другие заподозрили использование искусственного интеллекта. В ответ Гай Германика прокомментировала критику и высказалась о красоте души и православии.

«Это же ИИ? Не верю», «Операция „кошачьи глазки“ пошла не по плану», «Что у вас с глазами?», «Улучшения внешнего вида плавненько перешли в ухудшения», «Очередная жертва косметолога», «Вспомним все Жанну Агузарову», — писали пользователи.

Сама режиссер подтвердила, что перенесла операцию, но не стала уточнять, какое именно вмешательство ей сделали. При этом она попросила не торопиться с выводами. С момента хирургической процедуры прошло всего около полутора недель, поэтому отеки еще не успели полностью спасть.

Гай-Германика заверила, что после восстановления лицо станет красивым и свежим. А тем, кому неприятно наблюдать за ее преображением, предложила просто отписаться от страницы.

«Это временно, а вообще — все в этой жизни временно. И временны вы», — обратилась она к критикам.

Отдельно режиссер рассказала, во сколько ей обошлась операция. Валерия назвала сумму около двух миллионов рублей и объяснила, почему считает деньги быстро восполняемым ресурсом, а душевную красоту — настоящей ценностью.

«Сделать красоту на лице — это два миллиона рублей. <…> Деньги — это самый быстрый и восполняемый ресурс. Красота души бесценна. То есть уродство души исправляется гораздо тяжелее. Для этого нужны нереальные ресурсы — <…> воля, разум, интеллект», — заявила Гай Германика.

По словам режиссера, негативные комментарии ее не расстраивают. Более того, критика помогает ей набирать аудиторию и повышать охваты.

«Я на вас совершенно не злюсь. Вы мне поднимаете охваты, а значит, я успешна как блогер, а я об этом мечтала», — объяснила Валерия.

При этом сидеть дома до полного восстановления режиссер не намерена. Она заявила, что не собирается проводить два-три месяца вдали от публики и продолжит появляться не только в социальных сетях, но и на вечеринках.

Вопрос о православии

Отдельный вопрос подписчиков касался религии. Пользователи поинтересовались, как режиссер совмещает пластические операции с православной верой. Гай Германика ответила, что само по себе изменение внешности не является грехом.

«Степень веры не может определяться разрезом глаз или размером носа. Православный человек занимается своим внутренним миром, мироустройством своей душой, а не обсуждением греха и чужой внешности», — заявила она.

Валерия также напомнила о христианском призыве любить друг друга и пожелала подписчикам быть нежнее.

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