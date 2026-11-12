Лерчек просит помилования: защита раскрыла неожиданные подробности

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист Эксклюзив 13 0

Адвокаты назвали истинные основания, которые могут сработать в ситуации Чекалиной.

Защита Лерчек: для помилования не нужно признавать вину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Защита Лерчек опровергла слухи о признании вины для помилования

Защита блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, опровергла информацию о том, что для получения помилования ей необходимо признать вину и раскаяться. Об этом сообщает 5-tv.ru.

«Не должна», — подчеркнул адвокат Константин Третьяков.

Аналогичную позицию высказал адвокат по уголовному праву Андрей Алешкин. Он пояснил, что признание вины или состояние здоровья не являются автоматическими основаниями для помилования.

«Должны быть исключительные основания, например, заслуги перед Отечеством», — отметил Алешкин.

Лерчек обратилась к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании. Поскольку блогер осуждена условно, заявление было направлено через интернет-приемную главы государства.

Уголовное дело в отношении Лерчек и ее экс-супруга возбудили в октябре 2024 года. Бывших мужа и жену, а также их партнера Романа Вишняка заподозрили в незаконном выводе из России в Дубай более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов.

31 июля суд признал Чекалину виновной и назначил ей пять лет лишения свободы условно. Блогера также обязали выплатить штраф в размере 763 миллионов рублей. Бывшего супруга Лерчек Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии, его взяли под стражу в зале суда.

В конце февраля Чекалина родила четвертого ребенка от аргентинского хореографа Луиса Сквиччиарини. На следующий день после выписки ее госпитализировали, а танцор сообщил, что у Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Позже она сообщила о прохождении химиотерапии.

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Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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