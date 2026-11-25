Сегодня 25 ноября. Звезды советуют знакам зодиака не бояться неожиданных решений и смелых поступков. Главное — вовремя распознать возможности, которые дарит Вселенная.

♈️ Овны

Овнам придется проявить выдержку в непростом разговоре. Не позволяйте чужим эмоциям повлиять на ваши решения.

Космический совет: сохраняйте самообладание.

♉️ Тельцы

Тельцов ждет приятная неожиданность, связанная с деньгами. Не спешите тратить полученное, ведь скоро появится более важная цель.

Космический совет: думайте о будущем.

♊️ Близнецы

Близнецам стоит обратить внимание на человека, который давно ищет вашего расположения. Возможно, вы упускаете шанс на крепкую дружбу.

Космический совет: откройтесь общению.

♋️ Раки

Ракам предстоит разобраться с накопившимися домашними делами. Не пытайтесь сделать все сразу, иначе к вечеру силы закончатся.

Космический совет: распределяйте нагрузку.

♌️ Львы

Львам выпадет возможность оказаться в центре интересных событий. Не отказывайтесь от приглашения, даже если придется изменить привычные планы.

Космический совет: соглашайтесь на приключения.

♍️ Девы

Девам стоит внимательнее прислушаться к собственным ощущениям. Если какое-то предложение вызывает сомнения, не торопитесь давать ответ.

Космический совет: доверяйте предчувствиям.

♎️ Весы

Весам предстоит сделать выбор между личными желаниями и чужими ожиданиями. Не жертвуйте своим счастьем ради одобрения окружающих.

Космический совет: выбирайте себя.

♏️ Скорпионы

Скорпионам удастся узнать важную информацию, которая изменит отношение к давней ситуации. Не спешите делиться открытием с окружающими.

Космический совет: соблюдайте осторожность.

♐️ Стрельцы

Стрельцам стоит уделить внимание незавершенным планам. Одно небольшое усилие поможет сдвинуть с места дело, которое давно откладывали.

Космический совет: доводите начатое до конца.

♑️ Козероги

Козерогам предстоит получить неожиданную поддержку от знакомого человека. Не отказывайтесь от помощи из желания справиться со всем самостоятельно.

Космический совет: принимайте участие других.

♒️ Водолеи

Водолеям захочется изменить привычный круг общения. Не бойтесь знакомиться с людьми, чьи взгляды отличаются от ваших.

Космический совет: расширяйте кругозор.

♓️ Рыбы

Рыбам стоит вспомнить о давно данном обещании. Его выполнение поможет укрепить доверие и порадовать близкого человека.

Космический совет: выполняйте обещанное.

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