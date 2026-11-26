Сегодня 26 ноября. Звезды обещают знакам зодиака день неожиданных открытий и важных решений. Главное — не поддаваться сомнениям и замечать подсказки Вселенной.

♈️ Овны

Овнам стоит внимательнее отнестись к рабочим вопросам. Неожиданное предложение может открыть новые перспективы, если вовремя проявить инициативу.

Космический совет: используйте свой шанс.

♉️ Тельцы

Тельцам предстоит услышать новость, которая заставит пересмотреть привычные планы. Не спешите расстраиваться, перемены могут пойти на пользу.

Космический совет: сохраняйте гибкость.

♊️ Близнецы

Близнецам захочется вернуться к разговору, который остался незавершенным. Не бойтесь задать неудобный вопрос, чтобы наконец узнать правду.

Космический совет: добивайтесь ясности.

♋️ Раки

Ракам стоит внимательнее отнестись к семейным традициям. Совместный вечер с близкими поможет восстановить душевное равновесие.

Космический совет: укрепляйте семейные связи.

♌️ Львы

Львам предстоит оказаться в непривычной компании. Не пытайтесь понравиться каждому, ведь искренность привлечет нужных людей.

Космический совет: сохраняйте индивидуальность.

♍️ Девы

Девам удастся заметить ошибку, которую остальные пропустили. Не спешите критиковать окружающих, лучше предложите способ все исправить.

Космический совет: действуйте тактично.

♎️ Весы

Весам выпадет возможность осуществить небольшое желание. Не откладывайте радость на потом, даже если впереди еще много забот.

Космический совет: наслаждайтесь моментом.

♏️ Скорпионы

Скорпионам придется столкнуться с неожиданным соперничеством. Не тратьте силы на доказательство своего превосходства, пусть за вас говорят поступки.

Космический совет: избегайте соревнований.

♐️ Стрельцы

Стрельцам стоит внимательнее присмотреться к новым идеям. Случайная мысль может превратиться в интересный проект, если дать ей шанс.

Космический совет: развивайте задумки.

♑️ Козероги

Козерогам предстоит разобраться с вопросом, который долго откладывали. Не ищите идеального момента, ведь все необходимое уже под рукой.

Космический совет: приступайте к делу.

♒️ Водолеи

Водолеям стоит проявить внимание к человеку, который редко просит о помощи. Небольшой жест поддержки может оказаться для него особенно важным.

Космический совет: замечайте чужие потребности.

♓️ Рыбы

Рыбам захочется отказаться от привычных обязанностей ради отдыха. Позвольте себе передышку, чтобы вернуться к делам с новыми силами.

Космический совет: не забывайте отдыхать.

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