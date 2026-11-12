Главе секты «Империя гусей» предъявили обвинение в растлении детей

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 31 0

Подмосковные следователи выяснили, что скрывалось за «семейным» музыкальным проектом для подростков.

Главе секты «Империя гусей» предъявили обвинение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Лидеру секты «Империя гусей» предъявили обвинение

Лидеру интернет-сообщества «Империя гусей» Алексею Кузьмину предъявили обвинение в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в подмосковном управлении СК России.

По данным следствия, один из эпизодов произошел в декабре 2019 года в Жуковском. Кузьмин находился в автомобиле вместе со знакомой несовершеннолетней, где, как утверждают следователи, совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Еще один похожий эпизод, по материалам дела, произошел в Екатеринбурге. Сейчас Кузьмин находится под стражей. Расследование уголовного дела подходит к завершению.

О нем и Викторе Постнове стало широко известно летом 2026 года. Тогда их заподозрили в сексуальной эксплуатации более 20 подростков, состоявших в интернет-сообществе «Империя гусей».

Изначально проект был посвящен одноименной музыкальной группе и позиционировался как своего рода «семья» для участников. Позже, по данным следствия, подросткам начали продавать права на администрирование сообщества, а после оплаты блокировали доступ.

Чтобы вернуть его, от несовершеннолетних якобы требовали прислать интимные фото и видео. В случае отказа, по предварительным данным, им угрожали блокировкой компьютеров и рассылкой откровенных материалов друзьям и родственникам.

Одна из девушек ранее рассказывала в репортаже «Экстренного вызова», что на момент знакомства с Кузьминым ей было 14 лет. По ее словам, мужчина гладил и целовал ее ноги.

 

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел.

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