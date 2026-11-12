«Не деньги портят человека»: Михалков ответил на критику бриллиантовых наград

Михалков объяснил, почему считает дорогие кинопремии оправданными

Народный артист РСФСР и режиссер Никита Михалков прокомментировал вопросы о высокой стоимости статуэток открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». В беседе с журналистами 5-tv.ru Михалков заявил, что финансы сами по себе не портят человека.

«Не деньги портят человека, а отсутствие их», — ответил Михалков.

Повод для вопросов понятен. «Бриллиантовая бабочка» претендует на звание одной из самых дорогих кинопремий в мире. За победу в номинации «Лучший фильм» вручат статуэтку с бриллиантом весом десять карат, стоимость которого оценивается примерно в миллион долларов. Победителям в других номинациях достанутся камни по пять карат.

Михалков объяснил, что к созданию наград организаторы подошли как к серьезному проекту. По его словам, важны не только драгоценные камни, но и качество исполнения.

«Есть вещи, на которые нужно тратить деньги. Это не развлечение только. Это должно быть качественно, по форме аскетично, академично. И в то же время очень легко, как крылья бабочки», — отметил режиссер.

При этом Михалков видит в премии не просто церемонию вручения дорогих призов. Он заявил, что «Бриллиантовая бабочка» должна объединять не только представителей киноиндустрии.

«Я убежден, что за „Бабочкой“ (речь про премию. — Прим. Ред.) кроется не только кино. На сегодняшний день, в сегодняшней ситуации, это объединение не только кинематографического, это объединение Большого Юга. Внимание к нашему гербу, к той голове орла, которая повернута на Восток. Там будущее», — пояснил он.

Церемония вручения открытой Евразийской кинопремии состоится 12 ноября.

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