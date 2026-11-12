Не с пустыми руками: Уиткофф и Кушнер увезли из Москвы теплый сюрприз

Перед вылетом американская делегация провела более двух часов в Кремле на переговорах.
Фото: © РИА Новости
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Американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер уехали из Москвы не только с итогами переговоров, но и с вполне практичным подарком. Им вручили два синих пуховика с символикой сборной России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Интерес к курткам проявил сам Уиткофф. В российскую столицу он прилетел в легком пальто и в аэропорту обратил внимание на пуховик Кирилла Дмитриева, который встречал американскую делегацию.
«Два синих пуховика Bosco из коллекции „Золотое наследие“ были подарены посланникам», — рассказал собеседник агентства.
Так что из Москвы Уиткофф и Кушнер улетели уже заметно лучше подготовленными к российской погоде.
До этого американские представители провели в Кремле переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча продолжалась более двух часов.
Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву после переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Там стороны обсуждали возможное урегулирование конфликта, гарантии безопасности и другие ключевые вопросы.
После встречи, которая длилась почти 2,5 часа, кортеж американской делегации покинул Кремль, после чего Уиткофф и Кушнер вылетели из Москвы.
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