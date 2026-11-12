Не с пустыми руками: Уиткофф и Кушнер увезли из Москвы теплый сюрприз

|
Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 18 0

Перед вылетом американская делегация провела более двух часов в Кремле на переговорах.

Уиткоффу и Кушнеру подарили пуховики в Москве

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Переговоры по Украине в Абу-Даби

Американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер уехали из Москвы не только с итогами переговоров, но и с вполне практичным подарком. Им вручили два синих пуховика с символикой сборной России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Интерес к курткам проявил сам Уиткофф. В российскую столицу он прилетел в легком пальто и в аэропорту обратил внимание на пуховик Кирилла Дмитриева, который встречал американскую делегацию.

«Два синих пуховика Bosco из коллекции „Золотое наследие“ были подарены посланникам», — рассказал собеседник агентства.

Так что из Москвы Уиткофф и Кушнер улетели уже заметно лучше подготовленными к российской погоде.

До этого американские представители провели в Кремле переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча продолжалась более двух часов.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву после переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Там стороны обсуждали возможное урегулирование конфликта, гарантии безопасности и другие ключевые вопросы.

После встречи, которая длилась почти 2,5 часа, кортеж американской делегации покинул Кремль, после чего Уиткофф и Кушнер вылетели из Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Переговоры по Украине в Абу-Даби
12 нояб
Из Кремля — в аэропорт: Уиткофф и Кушнер улетели после встречи с Путиным
12 нояб
В Кремле завершилась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером
12 нояб
Кушнер надеется обсудить в Кремле завершение конфликта на Украине
12 нояб
Судьба Украины решится сегодня? В Кремле приступили к важному разговору с Уиткоффом
12 нояб
Уиткофф и Кушнер прибыли в Кремль
12 нояб
Приблизились ли мы к миру? Уиткофф сделал важное заявление по прилете в Москву
12 нояб
Самолет с Уиткоффом и Кушнером приземлился во Внуково
12 нояб
Без камер и лишних глаз: чем завершился самый секретный раунд переговоров в Абу-Даби
11 нояб
«Где ступила нога нашего русского солдата»: Мединский напомнил высказывание Путина
11 нояб
Мединский: Россия не пойдет ни на какие обмены территориями с Украиной
+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.66
0.11 92.70
0.30
Коза раздаст удачу не всем: одним знакам зодиака повезет, а другим придет...

Последние новости

19:11
Лерчек просит помилования: защита раскрыла неожиданные подробности
19:01
Не с пустыми руками: Уиткофф и Кушнер увезли из Москвы теплый сюрприз
18:54
Лепс остался в прошлом? Аврора Киба готовится к свадьбе в Баку
18:43
Из Кремля — в аэропорт: Уиткофф и Кушнер улетели после встречи с Путиным
18:28
Останки в разных местах: мужчина расчленил соседа и отправлял его брату открытки
18:15
«Незаслуженные дни безделья»: Онищенко раскритиковал новогодние каникулы

Сейчас читают

«Не должна»: адвокат Лерчек опроверг необходимость раскаивания ради помилования
«А ты откуда взял?» — Путин сравнил европейцев с героем анекдота
«Другой мальчик»: погибшему Соседову нашли замену
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео