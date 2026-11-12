Михалков впервые рассказал о тайной внучке Екатерине

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 71 0

Летом этого года в семье актерской династии произошло пополнение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Младшую внучку Никиты Михалкова назвали в честь его старшей сестры

Народный артист РСФСР Никита Михалков познакомился со своей внучкой Екатериной, которую в июле 2026 года родила его дочь Надежда. Об этом режиссер рассказал корреспонденту 5-tv.ru на международной кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

На вопрос журналиста, похожа ли девочка на сестру Михалкова, в честь которой ее назвали, режиссер ответил коротко: «Нет».

Надежда Михалкова родила дочь от своего второго мужа — губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслана Кухарука. Пара познакомилась в марте 2025 года на международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня», который проходил в Ханты-Мансийске. Для обоих супругов этот брак стал вторым.

От первого брака с режиссером Резо Гигинеишвили у Надежды есть двое детей — дочь Нина и сын Иван. Супруги расстались в 2017 году. У Руслана Кухарука также есть двое детей от предыдущего брака — сын и дочь.

Старшая сестра Никиты Михалкова Екатерина Семенова, в честь которой назвали малышку, не стремилась к публичности и предпочитала оставаться в тени знаменитой семьи.

В 1955 году она вышла замуж за писателя Юлиана Семенова. У супругов родились две дочери — Дарья и Ольга. Екатерина умерла 20 марта 2019 года на 88-м году жизни после продолжительной болезни.

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Михалков впервые рассказал о тайной внучке Екатерине

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