Экс-директора Театра сатиры Нестратова отправили в СИЗО по делу о взятке

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 22 0

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

За что арестовали экс-директора Театра сатиры Нестратова

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Бывшего директора Московского академического театра сатиры Павла Нестратова отправили в следственный изолятор на два месяца. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте экс-руководителя театра. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Как сообщает РБК, Нестратов мог помогать передавать деньги от подрядчика театра бывшему сотруднику Департамента культуры Москвы за содействие в заключении государственного контракта на поставку театрального оборудования.

В августе 2026 года Павел Нестратов ушел с поста директора Театра сатиры. Если его вину докажут, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее по делу о взятках задержали генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева. Во время допроса он признал вину в получении 18 миллионов рублей. Сейчас чиновник находится под домашним арестом из-за тяжелого онкологического заболевания. По этому же делу проходят два его заместителя. Следствие также проверяет возможную передачу около 100 миллионов рублей за получение государственных контрактов.

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