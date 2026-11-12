Ушаков раскрыл итоги переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 51 0

Помощник российского президента назвал встречу полезной и конструктивной.

Ушаков раскрыл итоги переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнер

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Тема:
Переговоры по Украине в Абу-Даби

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле были содержательными, конструктивными, откровенными и полезными. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, встреча стала продолжением контактов вокруг украинского урегулирования и позволила сторонам обсудить не только текущую ситуацию, но и возможные дальнейшие шаги.

Одним из конкретных результатов стало продвижение идеи гуманитарной миссии в Константиновке. Уиткофф и Кушнер поддержали предложение Путина организовать ее по опыту Алешек. По итогам встречи стороны договорились начать контакты, необходимые для реализации этой инициативы.

Переговоры продолжатся

Россия и США также условились продолжить трехсторонние контакты по украинскому урегулированию.

В Москве рассчитывают, что Уиткофф и Кушнер передадут российские сигналы представителям Украины и европейских государств во время дальнейших консультаций в Дублине.

Отдельно на встрече обсуждался и Владимир Зеленский. По словам Ушакова, Путин говорил с американскими представителями о поведении главы киевского режима, а также о его обращениях и «приветах» президенту США Дональду Трампу.

От Украины — к новой системе безопасности

Разговор вышел и далеко за рамки непосредственно украинского конфликта.

Ушаков отметил, что нынешняя система международной безопасности, по мнению Москвы, фактически перестала работать. Путин напомнил американским представителям о российских предложениях по формированию новой архитектуры безопасности, которые были выдвинуты еще в 2021 году.

Теперь Москва намерена дополнить их новыми соображениями с учетом опыта последних лет и противостояния с западными странами.

Российская сторона рассчитывает, что к обсуждению параметров новой долгосрочной системы безопасности подключится и Европа.

Путин и Трамп могут продолжить разговор в Китае

Еще одной темой встречи стали возможные дальнейшие контакты на высшем уровне.

По словам Ушакова, Путин и Трамп во время планируемой встречи в Китае смогут продолжить обсуждение всего комплекса вопросов, связанных с украинским урегулированием.

Кроме того, Москва связывает большие ожидания и с возможной трехсторонней встречей лидеров России, США и Китая. В Кремле рассчитывают, что такой формат способен повлиять не только на ситуацию вокруг Украины, но и на международную обстановку в целом.

Таким образом, встреча в Кремле завершилась без объявления готового соглашения, однако стороны договорились продолжать переговоры сразу по нескольким направлениям — от гуманитарных вопросов до будущей системы международной безопасности.

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