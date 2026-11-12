«Настоящий мужчина»: Артем Михалков высказался о новом муже сестры

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист Эксклюзив 57 0

Режиссер признался, что счастлив за Надежду и поддержал ее выбор.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артем Михалков высказался о муже сестры

Российский режиссер и продюсер Артем Михалков прокомментировал брак своей сестры Надежды с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Русланом Кухаруком. Об этом режиссер рассказал корреспонденту 5-tv.ru на международной кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

«Я счастлив за Надю и за Руслана Николаевича. Настоящий мужчина, профессионал своего дела. Я очень рад, что мы объединились», — заявил Артем Михалков.

При этом обсуждать, как именно Кухарука принял глава большой семьи Никита Михалков, Артем не стал. На вопрос корреспондента он коротко ответил — это лучше спрашивать у самого Никиты Сергеевича.

Зато режиссер рассказал, что собрать всю семью Михалковых за одним столом сейчас непросто. У нее уже несколько поколений: дети, внуки и правнуки, а большинство родственников постоянно заняты работой.

«У нас семья очень большая. Есть мои дети, есть у Никиты Сергеевича правнуки, поэтому не так часто получается всем собираться. Но когда мы собираемся, всегда приятно», — поделился Михалков.

По его словам, чаще родственники навещают Никиту Михалкова небольшими компаниями. Артем подчеркнул, что для его отца особенно важен личный контакт с детьми, внуками и правнуками.

Надежда Михалкова родила дочь от своего второго мужа — губернатора Югры Руслана Кухарука. Пара познакомилась в марте 2025 года на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Для обоих супругов этот брак стал вторым. От первого брака с режиссером Резо Гигинеишвили у Надежды есть двое детей. Народный артист РСФСР Никита Михалков уже познакомился с внучкой Екатериной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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