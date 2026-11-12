Шутка с намеком: Ушаков объяснил смысл анекдота Путина про деньги из тумбочки

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 19 0

Президент России образно показал, как в Кремле оценивают действия европейских стран.

Ушаков объяснил шутку Путина про деньги из тумбочки

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

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Тема:
Переговоры по Украине в Абу-Даби

Ушаков объяснил шутку Путина про деньги из тумбочки

На переговорах с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером президент России Владимир Путин в какой-то момент вспомнил старую шутку про деньги из тумбочки. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, этот анекдот должен был показать, как Москва видит нынешние действия Европы вокруг украинского урегулирования.

Ушаков пересказал историю, прозвучавшую на встрече:

«Жулика, построившего коттеджи на Украине, спрашивают, откуда деньги. Он отвечает, что из тумбочки. Кто положил? Жена. А она откуда взяла? Он дал. А он сам? Снова из тумбочки. Круг замкнулся, и концы найти невозможно».

По словам Ушакова, именно этот замкнутый круг и характеризует нынешнюю линию европейских стран. Вопросы продолжения конфликта, поиска денег и разговоров о мире, по его оценке, постоянно возвращаются в одну и ту же точку.

Помощник президента отметил, что Путин таким образом образно описал сложившуюся ситуацию вокруг европейского участия в украинском урегулировании.

Сама встреча в Кремле продолжалась более двух часов. Путин обсуждал с Уиткоффом и Кушнером Украину, дальнейшие контакты России и США, а также более широкие вопросы международной безопасности.

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