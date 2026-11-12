Зудящая эпидемия: мощная вспышка чесотки случилась в больницах в Британии

Sun: В британских больницах началась эпидемия чесотки

В больницах Великобритании фиксируют распространение чесотки. Из-за этого медицинские учреждения вынуждены закрывать палаты и ограничивать посещения. Об этом 12 ноября сообщила газета Sun.

«В прошлую пятницу (6 ноября) руководство одной больницы подтвердило, что оно закрыло ряд отделений в двух филиалах, чтобы помочь справиться с распространением чесотки», — сказано в публикации.

Родственникам временно ограничили доступ к пациентам, а сотрудников перевели на усиленные меры предосторожности. Некоторым уже выписанным людям медики дополнительно звонят, чтобы проверить, не появились ли у них симптомы.

Проблема для Великобритании не новая. Королевский колледж врачей общей практики еще в начале 2026 года предупреждал, что обращения с чесоткой в стране уже несколько лет держатся выше сезонной нормы. Особенно легко инфекция распространяется там, где люди долго находятся в тесном контакте друг с другом.

Статистика также показывает мощный рост. По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, только в клиниках сексуального здоровья Англии число диагнозов увеличилось с 2023 года на 44%. Больше всего случаев тогда зарегистрировали в Лондоне.

Контролировать такие вспышки непросто еще и потому, что лечить приходится не только заболевшего, но и весь круг контактировавших с ним людей. А еще в последние годы в стране возникал дефицит двух основных наружных препаратов против чесотки — перметрина и малатиона. На этом фоне британская система здравоохранения стала заметно чаще использовать ивермектин: его потребление резко выросло в 2024–2025 годах.

Чесотку вызывает микроскопический клещ Sarcoptes scabiei, который проникает в верхние слои кожи. Заболевание сопровождается сильным зудом, особенно ночью, и сыпью. Само по себе оно обычно не считается опасным, однако без лечения может долго сохраняться и легко передаваться другим людям.

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