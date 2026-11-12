Оскорбили дважды в эфире: Макрон требует извинений от телевидения

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 39 0

В первом случае зрителям показали плакат со скандальной надписью.

Как Макрон реагирует на возмущения в свой адрес

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

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Макрон возмутился из-за оскорблений в свой адрес в телеэфире

Президент Франции Эммануэль Макрон возмутился из-за оскорблений в свой адрес, которые дважды показали по французскому телевидению. Об этом сообщает Le Point.

Первый случай произошел 6 октября на телеканале France 2. В эфире показали плакат с нецензурной надписью в адрес Макрона и его жены Брижит.

Второй инцидент произошел 7 ноября во время демонстрации. В прямом эфире восьмилетний мальчик нецензурно высказался о французском президенте.

В Елисейском дворце остались недовольны тем, что такие слова попали в эфир государственного телеканала. По данным издания, Макрон и его супруга уже больше месяца ждут извинений за первый случай. После второго происшествия их недовольство только усилилось.

Ранее Эммануэль и Брижит Макрон вновь подали в суд на американскую журналистку и блогера Кэндис Оуэнс. Причиной стали ее публикации, в которых она утверждала, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной*.

Иск поступил в федеральный суд штата Теннесси 4 ноября. В документе на более чем 400 страницах супруги перечислили около 88 случаев, которые считают клеветой. По их словам, даже после первого обращения в суд в 2025 году Оуэнс продолжила публиковать подобные заявления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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