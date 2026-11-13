До 40 миллионов за выход: кто стал самым дорогим артистом на Новый год

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 31 0

Эксперт раскрыл неожиданную деталь, которая может обойтись организаторам выше стоимости выступления артиста.

Сколько стоят звезды на Новый год: ответ эксперта

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Лепс возглавил рейтинг самых дорогих звезд на Новый год

Основатель платформы TopHit Игорь Краев раскрыл ориентировочную стоимость приглашения звезды российского шоу-бизнеса на новогодний корпоратив. Об этом сообщает НСН.

По словам Краева, гонорары артистов на праздники разнятся в зависимости от райдера исполнителя. В целом же прибыль звезд в этом году станет больше в среднем на 20 процентов.

«Если берем гонорар топового артиста, например, Zivert, он может быть около восьми миллионов рублей. Это нормальная сумма для 29 декабря на 45 минут. Но есть еще бытовой райдер и технический», — отметил эксперт.

Краев также заявил, что иногда технический райдер обходится дороже самого гонорара и превышает сумму 12 миллионов рублей. Все «экономят, на чем могут», так как расходы постоянно повышаются.

Самым дорогим артистом этого сезона называют Григория Лепса. По оценке продюсера Сергея Дворцова, богатые заказчики готовы платить ему до 40 миллионов рублей за одно новогоднее выступление. Сам Лепс не скрывает, что декабрь — «хлебный месяц» для топовых артистов, и считает, что «зарабатывать не стыдно».

Филипп Киркоров и Сергей Жуков оцениваются примерно в 20 миллионов рублей за часовую программу. При этом Жуков, несмотря на высокий гонорар, принципиально не выступает в саму новогоднюю ночь, предпочитая встречать праздник с семьей. Ваня Дмитриенко, по данным Дворцова, может получить за выступление 25 миллионов рублей. Полина Гагарина — от 11 до 20 миллионов.

Татьяна Буланова, напротив, берет 5–6 миллионов за концерт. Именно из-за доступных расценок она стала лидером по количеству заказов в праздничные дни. А вот Надежда Кадышева и вовсе решила отказаться от корпоративов, чтобы провести Новый год в кругу семьи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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