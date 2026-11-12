«Где деньги, Зин?»: Путин обратил внимание на риски финансирования спортивных строек
Глава государства отдельно обратил внимание на то, что средства не поступают федерациям напрямую.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
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Путин обратил внимание на риски финансирования спортивных строек
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию спорта обратил внимание на то, как Российский спортивный фонд собирается распределять деньги. Особое беспокойство у главы государства вызвали планы направлять средства на строительство.
Путин отметил, что не хочет никого заранее подозревать, однако сам факт появления строительных проектов сразу вызывает у него закономерный вопрос.
«Они там из этого фонда собираются всякие строительные проекты финансировать. Я ничего не хочу сказать, ни в чем никого не подозреваю, но как только начинаются строительные проекты — „Где деньги, Зин?“ — сразу возникает сакраментальный вопрос», — сказал президент.
Фразой из песни Владимира Высоцкого «Диалог у телевизора» Путин дал понять, что опасается непрозрачного расходования средств.
Отдельно глава государства обратил внимание на то, что деньги не поступают спортивным федерациям напрямую. По его словам, такая схема создает дополнительные риски и требует особого контроля.
К знаменитой строчке Высоцкого Путин обращается не впервые. В феврале 2021 года он той же фразой комментировал ситуацию с реальными зарплатами ученых на заседании Совета по науке и образованию.
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