«Молодцы, пусть покупают»: Янковский поддержал любителей фальшивых брендов
Актер с иронией отреагировал на вопрос журналиста и рассказал о своем гардеробе.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru
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Янковский поддержал тех, кто покупает подделки вместо брендов
Иван Янковский стал одним из главных гостей премьеры сериала «Тяжелый люкс», которая прошла 12 ноября в московском кинотеатре «Художественный». В новом проекте актер сыграл непривычного для себя героя и признался, что именно этим роль его и зацепила.
«Я такого никогда не играл. Это новый выход моего жанрового существования. В последнее время у меня были такие тяжеловесные драматические работы. Теперь градус тяжеловесности начал спадать», — рассказал Янковский.
Также Янковский рассказал корреспонденту 5-tv.ru о своем отношении к дорогим брендовым вещам и подделкам. Когда его спросили, покупал ли он когда-нибудь «паленую» одежду, актер с недоумением переспросил:
«А где она продается?»
А тех, кто сознательно выбирает копии известных брендов, Янковский осуждать не стал.
«Молодцы, пусть покупают», — подчеркнул артист.
При этом сам актер не смог назвать какую-то одну особенно запомнившуюся дорогую покупку.
«У меня разный гардероб, разные вещи есть. Я мог купить и какую-нибудь бижутерию, а мог и какую-нибудь куртку и пальто. Я в целом к вещам хорошо отношусь», — поделился Янковский.
Не слишком внимательно артист следит и за модными приметами. Например, о том, что на Новый год якобы стоит надевать одежду определенных оттенков, он услышал впервые.
«Я думаю, что это классно, надо одеться в тона Деда Мороза», — пошутил актер.
Премьеру «Тяжелого люкса» вместе с ним представили режиссер Илья Аксенов, Паулина Андреева и другие участники проекта.
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