«Не то чтобы диета»: брат Анны Михалковой раскрыл секрет ее похудения

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 13 0

Артем Михалков отметил, что актриса искренне любит свою работу и выкладывается по полной программе.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артем Михалков назвал главный секрет похудения сестры

На международной кинопремии «Бриллиантовая бабочка» режиссер и продюсер Артем Михалков в беседе с корреспондентом 5-tv.ru раскрыл секрет стройности своей сестры, актрисы Анны Михалковой.

Отвечая на вопросы журналистов, Михалков отметил, что у Анны, как и у него, очень выразительные глаза, хотя точный их цвет он пока не рассмотрел.

«Вы задали вопрос, я посмотрю обязательно. В следующий раз вам скажу», — пообещал режиссер.

Говоря о заметном преображении сестры, Артем подчеркнул, что это результат вовсе не изнурительных диет или стресса, а ее преданности профессии. По его словам, Анна много работает, исполняет множество разных ролей, и на это уходит колоссальное количество энергии.

«Не то чтобы диета, но просто действительно работа, которая забирает, наверное, много сил и энергии… В хорошей форме», —сказал Михалков.

Он добавил, что если человек искренне любит свою работу и вкладывается в нее, то еда перестает быть на первом месте. Именно это, по мнению режиссера, и помогает отлично выглядеть.

На том же мероприятии Артем Михалков высказался о новом муже своей сестры Надежды, назвав избранника «настоящим мужчиной».

Артем Михалков — младший сын в семье Никиты Михалкова и Татьяны Михалковой. В его личной жизни было два брака: с Дарьей Михалковой, подарившей ему дочь Наталью, и с Дарьей Баженовой, в союзе с которой родились сын Александр и дочери Вера и Любовь.

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