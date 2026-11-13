«Для этого нет времени»: Фрейндлих призналась, что молодые актеры ее не впечатляют

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 30 0

Оценивать достижения начинающих исполнителей народная артистка СССР не намерена.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Алиса Фрейндлих призналась, что не гордится современной молодежью

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих на международной кинопремии «Бриллиантовая бабочка» призналась корреспонденту 5-tv.ru, что у нее нет времени следить за творчеством молодых актеров, и она ни за кого из них не испытывает гордости.

В беседе с журналистом Алиса Бруновна порассуждала о внутренней энергии, которая до сих пор помогает ей держаться.

«Энергия очень сильная. Пока она не иссякла», — отметила актриса.

Однако на вопрос о том, кто из современных молодых артистов ей нравится, легенда кино ответила предельно лаконично:

«Для этого нет времени».

А на уточнение, гордится ли она молодежью, Фрейндлих коротко отрезала: «Нет».

За десятилетия служения сцене и экрану Алиса Фрейндлих по праву стала живой легендой. Народный артист РСФСР Андрей Тарковский, восхищаясь ее даром, называл актрису «чудом природы» и великой трагической артисткой, которой под силу воплотить даже телефонную книгу. Ее фильмография давно признана классикой: «Соломенная шляпка», «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Сталкер», «Жестокий романс», «Подмосковные вечера», «Полторы комнаты» и «Большой».

В личной жизни Фрейндлих было три брака: со студентом-однокурсником Владимиром Карасевым, с театральным режиссером и актером Игорем Владимировым и с актером и художником Юрием Соловьем. Во втором союзе у пары родилась дочь Варвара.

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