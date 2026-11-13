«Всегда будет яблоком раздора»: Путин обозначил главный риск будущих договоренностей с Киевом

Путин назвал яблоком раздора создание серых зон на Украине

И начинаем с главного политического события дня — переговоров Владимира Путина с американскими спецпосланниками по украинскому урегулированию. После трехсторонней встречи в Абу-Даби в российскую столицу прибыли Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. В Кремле обсуждали урегулирование украинского конфликта и один из самых сложных вопросов — территориальный.

Президент обозначил четко: первостепенное значение для России имеют не земли, а люди, которые там живут. Какие еще ключевые сигналы дала миру Москва, расскажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

После приветствий переговоры со спецпредставителями Трампа Уиткоффом и Кушнером Владимир Путин перевел в конкретное русло, сразу обозначив основные проблемные моменты любых будущих договоренностей.

«Знаем, что украинская сторона поднимает вопрос так называемых „серых зон“. И это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора. Для нас есть только одна линия разграничения — линия государственной границы. Потому что это будет тогда понятно и ясно — здесь вы, здесь мы. Как мы только втягиваемся в рассуждения о „серых зонах“, они понимаются по-разному, сразу начинаются споры и неустойчивость любой договоренности. И никакого длительного мира не будет», — заявил президент России Владимир Путин.

По словам Владимира Путина, единственная возможная линия разграничения — это линия государственной границы России. По-другому разбираться, что и кто контролирует, невозможно. И этому есть конкретный пример — город Константиновка в ДНР.

«На мой взгляд, этот населенный пункт контролируют российские войска, мы обеспечиваем безопасность со своей стороны. Нам нужно пять суток для того, чтобы разминировать подходы к этому населенному пункту. Если Украина контролирует, пусть они сделают то же самое. В любом случае мы приглашаем американскую прессу, международную, европейскую, украинскую, российскую, представителей по правам человека с обеих сторон для того, чтобы вывезти из этого населенного пункта остающиеся там сотни мирных граждан. Заодно посмотрим, кто контролирует этот населенный пункт», — сказал Владимир Путин.

Президент предложил Уиткоффу и Кушнеру, что называется, своими глазами, пусть и через прессу, взглянуть — чего стоят украинские слова о контроле над населенными пунктами. Тем более что успешный опыт сложнейшей гуманитарной операции в Алешках уже есть. И в Константиновке его можно было бы повторить.

«Мы все говорим о том, что мы хотим мира в сегодняшней зоне боевых действий. Мира между Россией и Украиной. И, как вы только что сказали, уважаемые господа, этот мир должен быть длительным. Я только подтверждаю. Мне бы хотелось, чтобы он был вечным», — заявил Владимир Путин.

Американцы Владимира Путина слушают внимательно, но до этого дня слушали еще и украинцев, и европейцев. И от последних в Кремль привезли своеобразное послание.

«И хотел бы также сказать следующее, что со стороны Европы мы видим огромное желание окончить этот конфликт. Европа хотела бы не просто окончить тот конфликт, но она хотела бы убедиться в том, что после него настанет длительное время мира», — заявил Джаред Кушнер.

Европа очень хочет хоть каким-то образом стать участником переговорного процесса. Но пока лишь стабильно выпускает все более и более агрессивные заявления, никак не учитывая ни позицию, ни озабоченности России.

«Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо. Потому что мы считаем, что это угрожает безопасности Российской Федерации. И в принципе, с этим все согласились. Во всяком случае, в ходе переговоров в Стамбуле было именно так, ну и до сих пор все вроде как не возражали против этого. Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили, для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», — заявил Владимир Путин.

Судя по диалогу, американским переговорщикам возразить Владимиру Путину было нечего. И это только открытая часть визита.

«Переговоры Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером продолжаются уже несколько часов здесь, в Кремле. Сюда они прилетели напрямую из Абу-Даби, фактически параллельно с российской делегацией. Очевидно, что американским переговорщикам есть чем дополнить отчет российской переговорной группы», — рассказал корреспондент Леонид Китрарь.

Как заявил уже после переговоров помощник президента Юрий Ушаков, одной из тем в закрытой части разговора стало явное нежелание Киева вообще останавливать боевые действия.

«В ходе переговоров сегодня обсуждалось и поведение главы киевского режима, дружеские приветы, в кавычках, которые он публично адресует президенту США. Отмечалось и то, что в Киеве не хотят завершать войну, потому что придется сразу объявлять о проведении всеобщих выборов, а власть терять никто не хочет», — заявил Юрий Ушаков.

Американцы, в свою очередь, отметили, что налицо явный прогресс. По крайней мере, удалось запустить переговоры и встретиться в трехстороннем формате.

«Я думаю, что был достигнут прогресс. Я думаю, что это было сделано ранее сегодня в Абу-Даби. Многие не ожидали, что мы возобновим трехсторонний формат, но мы его возобновили и к тому же договорились о новой встрече. Именно этого и хочет видеть президент Трамп», — заявил представитель американской делегации.

Из Москвы спецпредставители Трампа отправились в Дублин, в Ирландию. Там запланирована встреча с украинской стороной. И уже после Уиткофф и Кушнер улетят в Вашингтон — отчитаться перед американским президентом Дональдом Трампом.

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