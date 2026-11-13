Миллион долларов и драгоценная статуэтка: кто получил «Бриллиантовую бабочку»

Военная драма «Август» получила главную награду «Бриллиантовой бабочки»

В Москве сегодня раздали награды, которым по ценности может позавидовать даже Голливуд. Главный приз — миллион долларов! Но куда важнее возможность заявить о себе режиссерам из самых разных уголков планеты. В этом году за «Бриллиантовую бабочку» боролись 19 стран. Кто получил заветную статуэтку, расскажет корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Вес у этой бабочки поистине бриллиантовый, в буквальном смысле. Каждая статуэтка инкрустирована настоящими драгоценными камнями. Это главная награда Евразийской киноакадемии, и ее сияние едва ли уступает блеску картин, которые представлены здесь.

«Возможность открыть окно для мирового кино, которого никто не знает. Человек, который снимает картину о том, что его волнует, и если это сделано качественно, это не может не волновать других», — заявил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

Это непредвзятая премия в мире кинематографа, где не делят на «свое и чужое», а дают возможность встретиться разным культурам. География конкурса давно вышла за пределы евразийского пространства: в конкурсе — 41 картина из 19 стран. От Венесуэлы и Кубы до Китая, Индии и Эфиопии.

Международный статус премии подтверждает и интерес прессы. На красной дорожке не протолкнуться: здесь журналисты из разных стран. За тем, кому достанется «Бриллиантовая бабочка», следят не только в России.

Всего на премии 12 номинаций. «Бриллиантовая бабочка» претендует на звание самой дорогой премии в мире. «Лучший фильм» получает бриллиант в десять карат стоимостью в миллион долларов. Победители в остальных номинациях — бриллианты по пять карат.

В этом зале звучат разные языки, но все говорят об одном — об искусстве и кино. Победителей определяет экспертный совет, НО только лучшие смогут поймать ту самую «Бриллиантовую бабочку».

Президент России направил видеообращение участникам кинопремии. Владимир Путин назвал культурное взаимодействие надежной основой для преодоления стереотипов. В этом году от нашей страны здесь представили сразу три картины.

Военная драма «Август» о контрразведчиках СМЕРШ поймала ту самую главную бабочку. А одна из режиссерских наград улетела в Кыргызстан. Фильм «Айтматов» — биографическая история о жизни знаменитого писателя Чингиза Айтматова. Для режиссера Каныбека Калматова это дебютная работа в полнометражном кино. И сразу — профессиональное признание.

«Из нашего фильма самая знаменитая фраза — это „Наши предки живы, пока мы их помним“. И я думаю, что именно тема памяти для меня стала самой основной и самой важной», — рассказал режиссер фильма «Айтматов» Каныбек Калматов.

Спецприз за вклад в мировой кинематограф получила Алиса Фрейндлих. Актриса, чьи роли давно стали частью истории отечественного кино.

«У нас расширилась география общения, и это очень важно. Я должна вам сказать, что хочется увидеть все эти фильмы», — рассказала актриса Алиса Фрейндлих.

Чтобы кино действительно стало международным, ему нужно выйти за пределы фестивальных залов и добраться до зрителя. И эту задачу выполняет коммуникационный партнер премии — медиахолдинг МАЕР.

«За последние два года мы продлили премию до более чем десяти миллионов людей. Более десяти миллионов человек узнали об этой премии. И с каждым годом количество заявок, количество участников будет кратно выше», — рассказал генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Об итогах премии можно было узнать прямо на улицах столицы — на медиафасадах МАЕР. 12 «Бриллиантовых бабочек» уже разлетелись по миру, а фильмы с премии планируют показать на больших экранах страны.

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