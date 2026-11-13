Царское чаепитие за 300 млн рублей: сервиз Романовых ушел с молотка во Франции

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 31 0

Итоговая цена оказалась почти в четыре раза выше ожиданий устроителей аукциона.

Как во Франции продали уникальный сервиз Романовых

Фото: www.globallookpress.com/Bernd Wüstneck

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За 300 млн рублей ушел с молотка сервиз Романовых во Франции

Серебряно-позолоченный чайно-кофейный сервиз великой княжны Ольги Николаевны, созданный в 1840 году, ушел с молотка на торгах аукционного дома Aguttes за 321 тысячу евро при первоначальной оценке в 40–80 тысяч.

Как сообщается на сайте аукционного дома Aguttes, торги прошли в рамках аукциона Classical Arts. Представленный ансамбль из восьми предметов дает редкий взгляд на искусство русского придворного серебряного дела середины XIX века. Сервиз был создан в Санкт-Петербурге мастерами Карлом Иоганном Тегельстеном и Хенриком Августом Лонгом для знаменитой ювелирной фирмы Nicholls & Plincke, поставлявшей изделия императорскому двору.

Общий вес этого великолепия составляет почти 20 килограмм позолоченного серебра. В комплект входят монументальная урна для горячей воды (самовар) высотой 57 сантиметров, кофеварка, чайник, накрытая сахарница, кувшин для молока, чайное ситечко, щипцы для сахара и большой овальный поднос.

По словам Грегуара де Тури, заведующего отделом мебели и художественных изделий в Aguttes, эта служба — прежде всего, повторное открытие главы в семейной истории царя Николая I. Сервиз создавался, когда только начинались приготовления к приданому великой княгини, и служит поразительным примером великолепия, с которым императорский двор обеспечивал дочерей суверена.

За последнее время это не единственная громкая продажа исторических ценностей, связанных с домом Романовых. На аукционе Sotheby's в Женеве за 330 миллионов рублей был продан уникальный сапфир, принадлежавший императрице Марии Федоровне. Камень весом почти 200 карат никогда не обжигали в печи, а его огранка относится к XVIII веку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Царское чаепитие за 300 млн рублей: сервиз Романовых ушел с молотка во Франции

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