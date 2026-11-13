Выключилась часть мозга: психолог нашла причину проблем Долиной

Психолог Макаренко объяснила ошибки Долиной работой рептильного мозга

Звездный психолог Мария Макаренко на презентации своей книги «Путь императрицы» объяснила, что происходит с человеком под давлением тотальной критики. По ее словам, непрекращающаяся травля вызывает сильнейший стресс, из-за которого у жертвы буквально «выключается» логическая часть мозга — неокортекс.

В таком состоянии человек перестает мыслить рационально и начинает действовать, руководствуясь исключительно инстинктами рептильного мозга — бить, защищаться или замереть. Именно этим психолог объяснила недавние ошибки народной артистки России Ларисы Долиной. Макаренко также подчеркнула, что у публичности есть обратная сторона, а сама волна агрессии — это всего лишь способ, которым окружающие выплескивают свое недовольство жизнью на другого человека.

«Мне, как женщине, в первую очередь хочется посочувствовать Ларисе, потому что мы все можем совершать какие-то ошибки, и не нужно быть категоричными», — сказала она корреспонденту 5-tv.ru.

Психолог подчеркнула, что вопрос здесь скорее к тем, кто поддерживает травлю.

«Это определенный момент, как я могу выгрузить свою неудовлетворенность жизнью на другого человека. И он вынужден это контенировать. Это обратная связь популярности, несмотря на то, что много десятков лет ты уже считаешься большой звездой. У популярности есть свои минусы», — добавила Макаренко.

Отвечая на вопрос, может ли человек повторно попасться на уловки мошенников, эксперт объяснила, что в состоянии стресса люди часто принимают решения, руководствуясь инстинктами, а не логикой.

«Когда мы в стрессе, мы принимаем решение нашим рептильным мозгом, который не отвечает за логику. Мы живем инстинктами: бить, кидать, накричать, защитить себя, замереть. И там нет логики», — пояснила она.

Сама Лариса Долина, как выяснилось, никогда не отменяет концерты из-за плохого самочувствия. Она считает такие поступки неправильными, а придерживаться этого правила ей позволяет особенность организма: у певицы никогда не поднимается температура.

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