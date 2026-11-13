Экс-главу Nvidia Хуанга вызвали в Сенат из-за любовницы-шпионки

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 8 0

Вместе с бизнесменом на слушания вызван министр торговли Говард Латник.

Что известно про секс-скандал с экс-главой Nvidia

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Koehler

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Председатель комитета Сената США по банковским делам Тим Скотт потребовал, чтобы основатель Nvidia Дженсен Хуанг и министр торговли Говард Латник выступили на открытых слушаниях из-за угроз национальной безопасности.

Соответствующее заявление сенатор опубликовал в своем профиле в соцсети X. Поводом для вызова стали недавние публикации в СМИ, которые вызвали «серьезную обеспокоенность» в сфере защиты чувствительных американских технологий. Скотт попросил Хуанга добровольно явиться на заседание комитета 3 декабря 2026 года и предупредил, что в случае отказа законодатели готовы задействовать все полномочия вплоть до принудительной повестки.

Причиной этого разбирательства стал громкий секс-скандал, который в итоге стоил Хуангу карьеры. Внимание сенаторов привлекли материалы New York Times и Wall Street Journal, где утверждалось, что любовницу предпринимателя Алису Хуанг (Хуан Лэ) могли завербовать китайские спецслужбы. Сама она руководила компанией, закупавшей чипы Nvidia, а спецслужбы США не исключили, что этот роман использовался Пекином для доступа к запрещенным к экспорту ИИ-технологиям.

Скандал разросся до невероятных масштабов. Хуанг публично признал измену жене и принес извинения сотрудникам. Вскоре вскрылась связь с вице-президентом Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл, а затем агентство Reuters сообщило о третьем романе экс-главы с еще одной сотрудницей.

На фоне этих разоблачений Дженсен Хуанг, руководивший компанией с момента ее основания в 1993 году, был вынужден покинуть пост генерального директора. Скандал ударил и по кошельку акционеров: акции Nvidia резко просели, а капитализация компании потеряла сотни миллиардов долларов.

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