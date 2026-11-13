Ксения Алферова не хочет снова выходить замуж

Актриса Ксения Алферова заявила, что не планирует снова выходить замуж. Об этом актриса рассказала корреспонденту 5-tv.ru на международной кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

«Мое сердце полно любовью к жизни, оно не может быть свободным. Нет! Замуж я не хочу», — призналась артистка.

Ранее Алферова более 20 лет состояла в отношениях с актером Егором Бероевым. Пара познакомилась в конце 1990-х на пресс-конференции. По воспоминаниям актрисы, будущий муж в течение месяца ежедневно присылал букеты тюльпанов в квартиру ее бабушки.

В ноябре 2001 года Бероев и Алферова поженились. Свадьбу организовал отчим актрисы, актер Александр Абдулов. В 2007 году у супругов родилась дочь Евдокия.

При этом семейной жизни пары предшествовали тяжелые испытания. Алферова рассказывала, что они с мужем потеряли двух детей из-за преждевременных родов на большом сроке. По словам актрисы, пережитая трагедия навсегда остается с человеком.

Со временем отношения супругов стали ухудшаться. Алферова рассказывала, что поставила перед Бероевым выбор: либо они меняют семейную жизнь, либо расстаются. В результате актер переехал на съемную квартиру в 2022 году.

Официально о разводе пары стало известно в 2025 году. Сам Бероев позднее говорил, что они с Алферовой разошлись спокойно и с уважением друг к другу.

После этого актер начал новые отношения. В феврале 2026 года Бероев зарегистрировал брак с балериной и актрисой Анной Панкратовой. Ранее стало известно, что супруги ждут ребенка. На презентации сериала «Марик» у Панкратовой заметили заметно округлившийся живот.

Бероев рассказывал, что их отношения начались после совместной работы над фильмом «Кукла», съемки которого проходили в 2024 году. При этом актер долго не раскрывал подробности личной жизни.

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