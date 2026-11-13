«Это очень вкусно»: Алферова раскрыла секрет особенного оливье

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 113 0

В авторский рецепт салата от актрисы входят два неожиданных ингредиента.

Фото, видео: Синицын Михаил/ТАСС; 5-tv.ru

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Ксения Алферова готовит особый салат оливье с каперсами и креветками

Актриса Ксения Алферова готовит особый салат оливье — в ее рецепт входят каперсы и креветки. Об этом она рассказала 5-tv.ru на вручении премии «Бриллиантовая бабочка».

«Я делаю его (оливье — Прим. ред.) с креветками и кладу туда каперсы. Это очень вкусно, и он такой нежный получается», — сказала Алферова.

В готовке ей неизменно помогает дочь. Новый год они привыкли встречать с семьей дома — Алферова подчеркнула, что это именно домашний праздник. К тому же дочка — еще больший домосед, чем она сама, с улыбкой добавила артистка.

У многих российских звезд на новогоднем столе будут нестандартные гастрономические сочетания. Например, в семье народной артистки РФ Аниты Цой корейская острая капуста кимчи выступит против традиционного оливье.

«Самый новогодний» салат оказался еще и самым выгодным. По данным аналитиков, набор продуктов для четырех порций оливье в 2026 году обойдется всего в 138-275 рублей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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