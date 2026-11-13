ФСБ России предотвратила теракт в торговом центре в Ставрополе

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 22 0

Подозреваемый рассчитывал привести взрывное устройство в действие в часы наибольшего наплыва посетителей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ставрополе сотрудники ФСБ задержали уроженца одной из стран Центральной Азии, которого подозревают в подготовке теракта в торговом центре. По данным ведомства, мужчина планировал привести в действие самодельное взрывное устройство в месте массового пребывания людей. О задержании сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По версии спецслужбы, задержанный являлся сторонником запрещенной в России международной террористической организации и присягнул ее главарю.

Как утверждают в ФСБ, мужчина заранее изучил обстановку возле предполагаемого места атаки, в том числе время наибольшего скопления посетителей. Он также подготовил необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства.

После предполагаемого нападения фигурант собирался покинуть Россию и отправиться в Сирию, где намеревался присоединиться к террористической организации.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину до того, как он смог осуществить задуманное. Во время обыска по месту его проживания силовики обнаружили компоненты для самодельного взрывного устройства и средства связи. В переписке, по данным ведомства, содержались инструкции от куратора.

Следственный отдел УФСБ России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статье о покушение на террористический акт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
82.98
0.32 92.33
-0.37
Коза перевернет мир с ног на голову? Общий гороскоп и древние пророчества...

Последние новости

10:44
«Это очень вкусно»: Алферова раскрыла секрет особенного оливье
10:36
Пробиться к своим: как работают группы подвоза в зоне СВО
10:21
Никто из коллег не пришел: звезду «Ширли-мырли» похоронили в одиночестве
10:13
ФСБ России предотвратила теракт в торговом центре в Ставрополе
9:53
Российские спортсмены взяли три медали на юниорском ЧМ по прыжкам на батуте
9:42
Ребенок не понимает математику? Ученые нашли неожиданную причину

Сейчас читают

Выключилась часть мозга: психолог нашла причину проблем Долиной
«Не стыдно ли вам?» — Моряк жестко осадила подписчицу за критику
Два телефона не спасли? В деле Усольцевых обнаружилась новая загадка
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео