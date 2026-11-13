«Делить будут долго»: Волочкова поставила точку в вопросе о своем завещании

Волочкова: я еще не написала завещание и хочу жить долго и счастливо

Заслуженной артистке РФ Анастасии Волочковой еще рано писать завещание. Об этом она заявила 5-tv.ru на презентации книги «Путь императрицы» звездного психолога Марии Макаренко.

Волочкова призвала зрителей и журналистов не гадать о том, достанется ли ее имущество дочери Ариадне.

«Люди, вы о чем? Почему вы думаете сразу о моих деньгах, которые должны достаться дочери?<…> Написали, что хочу лишить дочь наследства. Она его еще не получила. Я еще завещание не написала, люди, мне 50 лет, я красивая, стройная, молодая, творческая, я хочу жить еще долго и счастливо», — сказала Волочкова.

Также балерина отметила, что многие источники не упоминают как потенциальных наследников шестерых детей ее бывшего мужа и отца Ариадны, юриста Игоря Вдовина.

«Почему вы не называете наследником ее отца Игоря Вдовина? У него шесть детей, делить будут долго», — подчеркнула она.

Ранее 11 ноября Волочкова назвала «бредом» слухи о том, что она якобы оставит Ариадну без наследства. Домыслы о том, что балерина хочет выкинуть единственную дочку на улицу, разрослись на фоне их тяжелых отношений.

О трудностях в общении с дочерью Волочкова рассказала в беседе с журналисткой Еленой Хангой. Экс-прима Большого театра призналась, что ей до сих пор тяжело говорить об отношениях с Ариадной, ведь конфликт между ними продолжается уже много лет, и в последние годы только обострился — дочка почти разорвала общение с мамой.

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