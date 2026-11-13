Иномарка взорвалась на юге Москвы: пострадал человек

Человек пострадал в результате взрыва иномарки на юге Москвы

Автомобиль японской марки Toyota взорвался на юге Москвы, в результате чего пострадал один человек. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Мужчина получил травмы, ему оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

По предварительной версии, причиной взрыва могла стать неисправность газового баллона. После происшествия автомобиль получил серьезные повреждения, особенно в районе водительского сиденья. По дороге разбросаны детали иномарки и куски резины.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело после взрыва автомобиля, в результате которого погиб военнослужащий. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу.

Инцидент произошел на Колпинском шоссе в Шушарах. По данным источника 5-tv.ru, автомобиль взорвался во время движения, когда военнослужащий выезжал со двора на дорогу. В салоне мужчина находился один.

По предварительным данным источника, под днищем машины было закреплено взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно. От полученных травм мужчина погиб. Других пострадавших не было. Погибший имел звание полковника и служил в 6-й армии ВВС и ПВО.

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