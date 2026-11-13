Автор книги о Януковиче лишился руки в результате взрыва автомобиля в Москве

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 30 0

По одной из версий, причиной ЧП могло стать взрывное устройство, сработавшее во время движения машины.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Автор книги о бывшем президенте Украины Викторе Януковиче и бывший советник украинского политика Николая Азарова Сергей Заворотный получил тяжелые травмы в результате взрыва автомобиля на юге Москвы. Мужчина лишился левой руки на уровне плеча. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Пострадавшего госпитализировали. По данным источника, у него также диагностировали ушиб головного мозга, переломы ребер и открытый перелом правой голени.

Взрыв произошел в автомобиле Toyota. После происшествия машина получила серьезные повреждения, особенно в районе водительского места. Обломки иномарки и части шин оказались разбросаны по дороге.

Как рассказал источник, одной из предварительных версий произошедшего является взрыв устройства, которое сдетонировало под колесами автомобиля во время движения. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело после взрыва автомобиля, в результате которого погиб военнослужащий. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу.

Инцидент произошел на Колпинском шоссе в Шушарах. По данным источника 5-tv.ru, автомобиль взорвался во время движения, когда военнослужащий выезжал со двора на дорогу. В салоне мужчина находился один.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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