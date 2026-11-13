Шины по дешевке и поддельный монтаж: как мошенники обманывают водителей зимой

Мошенники обманывают россиян при помощи поддельных магазинов зимних шин

В преддверии зимы мошенники используют сразу несколько схем обмана автомобилистов. Злоумышленники создают поддельные магазины зимних шин, предлагают записаться на шиномонтаж через фальшивые сайты и распространяют опасные приложения для управления автомобилями. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Расчет строится на сезонном спросе. С наступлением холодов водители начинают менять резину, проверять техническое состояние машин и покупать необходимые запчасти. При этом многие стремятся сэкономить или быстрее записаться на обслуживание.

Этим пользуются аферисты, которые заманивают автомобилистов низкими ценами, удобными условиями и обещаниями бесплатных подарков.

Зимние шины по низкой цене: как работает обман с предоплатой

Одна из распространенных схем связана с продажей автомобильных шин и дисков. Мошенники создают поддельные интернет-магазины или размещают объявления о продаже комплектов зимней резины по заниженным ценам.

Покупателю предлагают выгодную сделку, но для оформления заказа необходимо заранее перевести деньги. После получения предоплаты продавец исчезает. В результате автомобилист остается без товара и потраченных средств.

Опасность заключается в том, что фальшивое предложение может выглядеть как обычное объявление о продаже автомобильных товаров.

Особенно настороженно стоит относиться к ситуациям, когда неизвестный продавец требует перечислить всю сумму заранее, но не предоставляет возможности проверить товар.

Фальшивый шиномонтаж: деньги требуют еще до приезда

Другая схема рассчитана на автомобилистов, которым необходимо подготовить машину к холодам. Аферисты создают сайты, предлагающие записаться на шиномонтаж, диагностику автомобиля или сезонное хранение колес.

Посетителям предлагают выбрать удобное время и подтвердить бронирование. Однако для завершения записи необходимо внести предоплату или указать банковские реквизиты.

Мошенники могут не только получить деньги за несуществующую услугу, но и попытаться завладеть платежной информацией клиента.

Опасные приложения для автосигнализаций

Еще один способ обмана связан с автомобильными технологиями. Злоумышленники распространяют поддельные приложения для автосигнализаций и систем дистанционного запуска двигателя.

Такие программы могут маскироваться под инструменты для управления автомобилем со смартфона. После установки приложение способно запрашивать доступ к платежной информации или функциям управления машиной.

В результате водитель рискует предоставить неизвестной программе конфиденциальные данные и дополнительные разрешения. Поэтому устанавливать подобные приложения следует только из проверенных источников, предварительно убедившись, что они действительно выпущены производителем оборудования.

Бесплатные зимние шины: как обманывают с розыгрышами

Мошенники также используют желание автомобилистов получить дорогостоящие товары бесплатно. Для этого они организуют фальшивые розыгрыши комплектов зимних шин якобы от известных автомобильных брендов и маркетплейсов.

Пользователю сообщают, что он стал победителем акции и может забрать подарок. Однако перед получением выигрыша необходимо оплатить доставку или перейти по специальной ссылке. Такая ссылка может вести на фишинговый сайт, предназначенный для сбора платежных и персональных данных. Сама акция при этом может не иметь никакого отношения к компании, от имени которой ее проводят.

Как не потерять деньги при подготовке автомобиля к зиме

Чтобы снизить риск мошенничества, автомобилистам рекомендуют внимательно проверять продавцов и сервисные организации. При покупке шин, дисков и запчастей следует обращаться в проверенные магазины. Записываться на обслуживание безопаснее через официальные сайты автосервисов.

Особенно осторожно необходимо относиться к предложениям с подозрительно низкими ценами и обязательной предоплатой. Не следует перечислять деньги на личные банковские карты незнакомых людей, если нет возможности убедиться в надежности продавца.

Также нельзя передавать посторонним коды из СМС, данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию.

При получении сообщения о выигрыше важно самостоятельно проверить существование акции на официальном сайте организатора, а не переходить по присланной ссылке.

Главное правило перед зимним сезоном — не принимать финансовые решения в спешке. Даже если нужные шины предлагают значительно дешевле или свободное время в автосервисе якобы заканчивается, сначала необходимо убедиться, что предложение настоящее.

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