Дочь звезды «Чисто английского убийства» Бо Джессап умерла в 27 лет

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 79 0

Девушка училась в одном из престижных университетов США и занималась социальными проектами.

Что известно о дочери актрисы Лизы Максвелл

Фото: 5-tv.ru

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Дочь британской актрисы Лизы Максвелл, Бо Джессап, умерла в возрасте 27 лет. О смерти девушки сообщила Высшая школа журналистики Колумбийского университета, где она училась в магистратуре.

«Высшая школа журналистики Колумбийского университета скорбит по поводу кончины Бо Джессап, студентки нашей программы магистратуры», — говорится в сообщении учебного заведения.

Как пишет газета The Sun, причина смерти девушки пока неизвестна.

До поступления в Колумбийский университет Бо училась в Лондонской школе экономики и Кембриджском университете. Помимо учебы, она активно занималась общественными проектами и старалась помогать людям.

Девушка вела еженедельную газетную колонку с рецептами. Через нее Бо помогала пожилым людям, которые страдали от одиночества и редко общались с окружающими.

Также Джессап создала проект SpecialName. Он помогал родителям из Китая выбирать английские имена для детей. Благодаря этой инициативе имена подобрали более 250 тысяч малышей. Проект принес Бо около 48 тысяч фунтов стерлингов — примерно 5,2 миллиона рублей.

Мать Бо, Лиза Максвелл, прославилась благодаря роли Саманты Никсон в британском сериале «Чисто английское убийство». Кроме того, с 2009 по 2014 год актриса регулярно участвовала в популярном ток-шоу «Свободные женщины».

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