«Старается не падать духом»: как живет математик-затворник Перельман после смерти матери

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 44 0

Женщина была самым близким человеком для знаменитого ученого и последние годы жила вместе с ним.

Как сейчас живет математик Григорий Перельман

Фото: Шамуков Руслан/ТАСС

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Математик Перельман самостоятельно организовал похороны матери

Известный математик Григорий Перельман самостоятельно организовал похороны своей матери Любови Штейнгольц, скончавшейся еще в октябре в возрасте 87 лет. Об этом сообщили соседи ученого в беседе с KP.RU.

«Григорий Яковлевич организовал похороны без чьей-либо помощи. Понятно, что он тяжело переживал утрату. Но старается не падать духом», — рассказали соседи.

Постепенно ученый возвращается к привычному образу жизни: он выходит на пробежки, самостоятельно ходит в магазин и покупает продукты впрок.

Соседи готовы поддержать Перельмана, если у него возникнут трудности. По словам местных жителей, сейчас журналистам не стоит беспокоить ученого, а если понадобится помощь, они готовы даже обратиться к губернатору Петербурга Александру Беглову.

Ранее появились слухи, что на похороны могла приехать младшая сестра Перельмана из Швеции. Однако соседи утверждают, что математик справился со всеми организационными вопросами самостоятельно.

Любовь Штейнгольц была одним из самых близких людей для сына. Она работала преподавателем математики и привила ему любовь к точным наукам и классической музыке. В последние годы Перельман жил вместе с матерью, заботился о ней, покупал лекарства и помогал во время прогулок.

Также стало известно, что у ученого накопился долг за коммунальные услуги в размере 35 тысяч рублей. При этом суда и исполнительного производства по этому вопросу не было.

Григорий Перельман получил мировую известность после того, как доказал гипотезу Пуанкаре — одну из семи сложнейших математических задач тысячелетия. За это американский Институт Клэя присудил ему премию в миллион долларов. Однако ученый отказался от денег, объяснив свое решение несогласием с работой математического сообщества. После этого он вернулся в Россию и начал жить затворником.

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