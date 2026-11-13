«Внутри меня мини-муж»: беременная Макеева удивила неожиданным признанием

Анастасии Макеевой во время беременности все время хочется сладкого

Актриса Анастасия Макеева заявила, что во время беременности впервые в жизни столкнулась с постоянной тягой к сладкому. Об этом актриса рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения премии для добрых людей «ДоброХот».

По словам артистки, раньше она практически не ела сладкое, однако теперь ей постоянно хочется десертов. При этом Макеева старается ограничивать себя, поскольку находится под наблюдением врачей.

«У меня такое ощущение, что внутри меня мини-муж. Потому что я вообще никогда не ела сладкое, а теперь я сладкое ем. И это такая прям потребность тотальная. Но очень ограниченно, потому что врачи за мной сидят», — поделилась актриса.

Еще одним изменением Макеева назвала сонливость. Она пошутила, что может уснуть практически в любой момент, если присядет и выпьет чая.

О беременности артистка объявила 7 ноября. До этого Макеева и ее супруг Роман Мальков не раскрывали новость, поскольку опасались повторения тяжелого опыта, связанного с предыдущей беременностью. Теперь актриса постепенно рассказывает о своем самочувствии, подготовке к рождению ребенка и признается, что пока не обладает достаточным опытом в выборе вещей для малыша.

Еще одним важным изменением для будущих родителей стал переезд за город. Макеева рассказала об этом в социальных сетях, опубликовав видео из автомобиля вместе с супругом. Актриса объяснила, что они хотят оставить привычный городской ритм и подготовиться к появлению нового члена семьи в более спокойной обстановке.

Отдельно пара займется будущей детской. Макеева уже попросила подписчиков поделиться опытом выбора колясок, ванночек и других вещей для новорожденного. Актриса признается, что пока только осваивается в вопросах подготовки к появлению ребенка.

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