«Гадаем перед каждым УЗИ»: Макеева поделилась забавной традицией с мужем

Макеева с мужем пытается угадать вес будущего ребенка перед каждым УЗИ

Актриса Анастасия Макеева перед каждым УЗИ вместе с мужем Романом Мальковым пытается угадать, сколько весит их будущий ребенок. Об этом она рассказала 5-tv.ru на церемонии вручения премии для добрых людей «ДоброХот».

«Мы с мужем гадаем каждый раз, когда идем на <…> УЗИ: «А теперь какой вес, как ты думаешь?» — поделилась актриса.

Макеева также призналась, что получает удовольствие практически от каждого дня ожидания ребенка. Даже заметная прибавка в весе и бытовые неудобства не портят ей настроения.

Беременность неожиданно изменила и ее вкусовые предпочтения. Раньше Макеева практически не ела сладкое, а теперь без него обходиться стало гораздо сложнее.

«У меня такое ощущение, что внутри меня мини-муж. Потому что я вообще никогда не ела сладкое, а теперь я сладкое ем. И это такая прям потребность тотальная», — призналась она.

Правда, позволять себе десерты без ограничений актриса не может. По ее словам, врачи внимательно следят за ее состоянием и контролируют питание.

Изменился и режим сна. Макеева рассказала, что теперь хочет ложиться гораздо раньше обычного. Уже около десяти вечера ее клонит в сон, а просыпается она примерно в четыре утра. Иногда актриса может задремать днем, если присаживается отдохнуть. Кроме того, она уже чувствует шевеления ребенка, которые особенно ее радуют.

Отдельно Макеева высказалась об изменениях во внешности. По ее словам, окружающие удивляются, что живот выглядит не совсем так, как они привыкли видеть у беременных. Пока у актрисы нет растяжек и темной полосы на животе. Она не исключает, что эти изменения могут появиться позднее.

Сама Макеева призналась, что не считает себя такой же худенькой, как раньше. Ей кажется, что лицо стало крупнее, а губы немного увеличились. При этом знакомые уверяют актрису, что выраженных отеков у нее нет. Некоторые даже шутят, что ей повезло, поскольку у других женщин во время беременности меняются не только губы, но и нос.

Коллега Макеевой Лена Дудина и вовсе посоветовала ей не думать о похудении. По ее мнению, актрисе идет нынешняя полнота.

«Тебе так хорошо, ты такая вся налитая», — передала Макеева слова подруги.

Но главный семейный секрет супруги пока раскрывать не спешат. Пол будущего ребенка они уже знают, однако делиться новостью с публикой актриса решила позднее. При этом Макеева подтвердила, что гендерная вечеринка у пары уже состоялась.

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