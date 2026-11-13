«Ненастоящий живот»: как изменилась внешность Макеевой во время беременности

Макеева рассказала об отсутствии растяжек на животе во время беременности

Актриса Анастасия Макеева рассказала, какие изменения во внешности заметила во время беременности. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения премии для добрых людей «ДоброХот».

По словам Макеевой, ее живот пока выглядит необычно: на коже нет растяжек, пупок не изменился, а характерная темная полоса также не появилась. При этом актриса не исключает, что внешние изменения могут проявиться позже.

«Все очень удивляются и говорят, что у вас какой-то ненастоящий живот. Но там нет растяжек, нет вывернутого пупочка и вот этой темной полосы. Не знаю, может, еще появится. Я, честно говоря, первый раз через это прохожу», — поделилась артистка.

Макеева также заметила, что немного набрала вес, а ее лицо стало более округлым. При этом особо сильно артистка не отекает. Больше всего внимания она обратила на губы, которые, по ее словам, стали выглядеть так, будто она недавно побывала у косметолога.

«У меня губы такие, как будто бы я от косметолога вышла. И мне говорят: прям уточка. И говорят, тебе очень повезло, что у тебя только губы. Обычно у беременных еще нос так отекает», — рассказала актриса.

При этом Макеева отметила, что окружающие в целом оценивают ее внешний вид положительно.

О беременности артистка объявила 7 ноября. До этого она и ее супруг Роман Мальков держали новость в тайне, опасаясь повторения предыдущего тяжелого опыта. Теперь Макеева постепенно рассказывает о своем самочувствии и подготовке к появлению ребенка.

Будущие родители решили изменить привычный образ жизни и перебраться из Москвы за город. Макеева сообщила об этом в социальных сетях, опубликовав видео вместе с супругом. Однако новый дом еще предстоит подготовить к переезду и появлению малыша. Супругам необходимо заняться ремонтом, в том числе покрасить стены и заменить полы.

Отдельно пара занимается обустройством комнаты ребенка. Макеева уже попросила подписчиков посоветовать производителей и магазины, где можно приобрести коляску, ванночку и другие необходимые вещи для новорожденного.

Теперь актриса впервые проходит через беременность, постепенно привыкая к изменениям в организме и подготовке к материнству. Макеева надеется, что ребенок появится на свет ближе к ее 45-летию, которое она отметит 23 декабря.

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