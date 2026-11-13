Более пяти тысяч обветшалых федеральных зданий отремонтируют в этом году в России

Эфирная новость 39 0

Среди объектов, которые уже отреставрировали — дом Нарышкиных в Саратовской области.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Иванов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Облик будущего российских городов сегодня обсуждали в Кремле. С докладом к президенту пришел глава Росимущества Вадим Яковенко.

«Здесь очень яркий пример — это Саратовская область, село Пады, дом Нарышкиных. Он был отреставрирован нами вместе с коллегами. Во время Великой Отечественной войны там находился госпиталь, где проходили лечение наши бойцы. Владимир Владимирович, очень тесно работаем с Народным фронтом, оказываем посильную помощь нашим ребятам, мирным жителям в воссоединенных, приграничных регионах. Передали более 390 тысяч единиц имущества: и транспортные средства, и товары легкой промышленности, товары народного потребления, стройматериалы, инструменты — то есть все, что так сейчас необходимо нашим ребятам», — сказал руководитель федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко.

«Хорошо. Спасибо», — ответил президент России Владимир Путин.

Кроме того, как заявил глава Росимущества, мощный толчок получил еще один проект. Так, по поручению президента, для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург выделили больше тысячи земельных участков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
Коза перевернет мир с ног на голову? Общий гороскоп и древние пророчества...

Последние новости

23:16
Умер один из братьев-близнецов из культовой комедии «Няньки»
22:58
Сразу шесть золотых: москвичи триумфально выступили на олимпиаде по астрономии
22:46
Поросенок вниз головой и нож у живота: МДТ оказался в центре скандала
22:29
Всю жизнь вытаскивали из беды: знакомые раскрыли правду о семье расчленившего родителей Шатилова
22:17
Более пяти тысяч обветшалых федеральных зданий отремонтируют в этом году в России
22:07
Бойцам ничего не досталось: СК раскрыл махинацию с гумпомощью на 256 миллионов

Сейчас читают

Как за три шага избавиться от управляющей компании
«Да просто спросил»: Агату Муцениеце удивило поведение сотрудника ДПС
Два телефона не спасли? В деле Усольцевых обнаружилась новая загадка
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео